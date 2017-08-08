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    Kimin yazdığı ortaya çıktı! Gözaltına alındı

    Mehmet YİRUN/DHA
    08 Ağustos 2017 - 14:17Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 14:33

    TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde görev yaptığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin kapıları ile araçlarına, ’Burada çalışanlar FETÖ’nün has elemanlarıdır’, ’Asıl FETÖ’cü burada çalışanlar’ şeklinde yazılar yazan memur T.E., polis tarafından gözaltına alındı.

    Çorlu İlçesi’nde Toplum Sağlığı Merkezi’nde sabah gelen görevliler, kurumun kapıları, araçları ve mescit kapısına, ’Burada çalışanlar FETÖ’nün has elemanlarıdır’, ’Asıl FETÖ’cü burada çalışanlar’, ’FETÖ nereye biz oraya’, Fetullah çok yaşa’,’Yaşasın Fetullah’, "Buradakiler FETÖ’ye çalışıyor aç gözlüler’yazıldığını gördü. İhbar üzerine Toplum Sağlığı Merkezi’ne giden polis ekipleri kapsamlı çalışma yaparak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.İncelemede yazıları yazan kişinin kurumda memur T.E., olduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.E., soruşturmasının yürütüleceği Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Memur T.E.’nin yazdığı yazılar ise görevliler tarafından silindi.

    Etiketler: FETÖ , Çorlu , Toplum Sağlığı Merkezi , Emniyet Müdürlüğü
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