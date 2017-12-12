Yılbaşında kime ne hediye almalı? İşte 2018’in gözdeleri!
Yılın en güzel zamanlarına girdik. Hediye almaktan hediye vermekten daha güzel ne var? Peki, siz ne alacağınıza karar verdiniz mi? Hala kafanız karışıksa sizin için doyurucu bir öneri listesi hazırladık. İşte yılın en gözde trendleriyle, 2018’de sevdiklerinizi hediyelerle mutlu etmenin formülleri!
Sımsıcak bir hediye
Modası hiç geçmeyen yılbaşı hediyelerinin arasında kışı sıcak geçirmenizi sağlayacak aksesuarlar geliyor. Ekoseli büyük şallar, deri detaylı eldivenler, ponponlu ve kürklü bereler bu senenin trendleri arasında. Bu hediye bütün kış sevdiklerinizin yanında olacak.
Yeni bir yıl, yeni bir koku
Parfüm, vazgeçilmeyen güzellik unsurlarından bir tanesi. O nedenle klasik ama etkili hediyeler arasında yerini alıyor. Yazı bitirip kış mevsimine girerken, hafif kokuları rafa kaldırıp egzotik kokulara geçiş yapabilirsiniz. Eğer hediye seçiminizi parfümden yana kullandıysanız amber, tarçın, misk, vanilya, balkabağı, ağaçsı ve baharatlı kokuları tercih edebilirsiniz.
Mutlu etme garantili
Kadınların çanta tutkularını bilmeyen yoktur. O nedenle yılbaşı hediyesi alacağınız kişi bir kadınsa bu seçeneği atlamayın. Farklı ve cesurlar için kasa, dikdörtgen ve kova modeli çantalar; spor tarzı benimseyenler için alışveriş poşeti tipi çantalar, klasikten vazgeçmeyenlere kadife çantalar ve eskiyi günümüzden daha çok sevenlere vintage tarzı çantalar hediye edebilirsiniz.
Ayakkabı tutkunlarına
Alışılmışın dışındaki tayt çizmeler iddialı insanlar için oldukça uygun. Trendler arasında yer alan diğer ayakkabı modelleri ise; metelik renkliler, bağcıklı modeller, çiçek desenliler… Detayları sevenler transparan bantlı veya geometrik topuklu ayakkabıları tercih edebilir.
Onu mutlu etmenin en kestirme yolu: Oyuncak
Bir çocuğu yılbaşında en çok ne mutlu eder? Cevabı hiç uzaklarda aramayın, aklınıza ilk gelen yanıt doğru: Elbette oyuncak! Oynarken öğreten learning toys’lar, araba tutkunu çocuklar için oyuncak sokakları, modası hiç geçmeyen Legolar, jengalar bu yıl da çocukların gözdesi!
Her ortama ayak uyduran kabanlar!
Kadınlar bu yıl hem gündüz hem akşam hem ofiste hem akşam yemeğinde giyebileceği fonksiyonel kabanların peşinde! Gri, krem, neon renkler ve kahve tonları sokakta en göze çarpan renkler. Erkeklerde ise yine gri, hardal ve krem tonları ön planda…
En sıcak hediye: Kazak
Bir kış gecesi sıcacık bir kazaktan daha tatlı bir sürpriz olabilir mi? Yuvarlak ve asimetrik desenliler, tek omzu açıkta bırakan modeller ve kalın örgülüler kadınlarda ön plana çıkarken; erkeklerde ise bisiklet ve V yaka yeniden altın yılını yaşıyor.