Yılbaşında kime ne hediye almalı? İşte 2018’in gözdeleri!

Her kadının gözdesi: Kolyeler

Her takının seveni başka; ama kolye sevmeyen kadın var mıdır? Hem de bu yıl kolyeler hiç olmadığı kadar çeşitli; zarif ve ince altın rengindeki zincirleri en az o kadar zarif küçüklü büyüklü birbirinden özel taşlar taçlandırıyor.