Yeni yıl evinize ne getirsin istersiniz?KAYDIR
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Yeni yıl kutlamaları ile birlikte evlerde değişim süreci başlıyor. Bu yıl evinizde daha özgün, yeni trendlerle bütünleşen, doğal, ihtişamlı ve çok daha farklı bir yılbaşı konsepti denemeye ne dersiniz? İşte 2018’e girerken evinize renk getirecek yılbaşı fikirleri ve hediye önerileri…
Gümüş sunumlardaki asalet…
Gümüş her zamanki gibi göz alıcı ve şık… Her dönemin modası ama bu yıl daha fazla ön planda… Şık tasarımlı klasik parçalar ile sunumlarınıza gümüş asaleti katın… Ayrıca herkesin ilk bakışta etkileneceği ve yıllar boyunca kullanabileceği muhteşem bir hediye seçeneği…
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Işıltılı sunumlar…
Yılbaşı atmosferini evinize yansıtmanın ve kırmızıyı en etkin ve gösterişli bir şekilde kullanmanın farklı yolları da var… Metalin ışıkla uyumunu yansıtan şamdanlar ve pirinç dekoratif tabaklar, bir araya geldiği kırmızı mumlarla ışıltılı bir sunum ortaya koyuyor
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Asil ve şık detaylar…
Yılbaşı için hediye seçerken ayrıntılardaki şıklık sizin için ilham kaynağı olsun… Gümüş ve kristalin göz kamaştırıcı uyumu kadeh ve mumluklar ile ortaya çıkıyor… Girdiği her evde fark yaratacak, bulunduğu her köşeyi canlandıracak çok özel bir seçenek…
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Siyah ve bronzun ihtişamı...
Sade bir şıklık arıyorsanız rotanızı siyah ve bronzun muhteşem uyumuna çevirin! Siyahın sadeliğini taşıyan özel tasarım vazolar, bronzun doğal ışıltısını yansıtan tepsi, tabak ve kase modelleriyle evinizin her köşesinde alışılmışın dışında bir uyum yakalayın…
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Her köşede farklı bir şıklık…
Bu yıl evinizde tasarımın gücünü keşfedeceğiniz bir yıl olsun… Yılbaşı gecesi, bu değişimde ilk adımı atmak için harika bir seçenek… Renkli ve desenli modelleriyle ön plana çıkan, modern ve ihtişamlı bu cam vazolar, en az içinde taşıyacağı çiçekler kadar büyüleyici değil mi?
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Gözalıcı hediye önerileri…
Yeni yılda kendi evinizde olduğu gibi sevdiklerinizin evlerinde de değişimi başlatan siz olun… Seçtiğiniz yılbaşı hediyesi, tasarımı ve farklılığı ile belki de hediye edildiği evde gerçekleşecek büyük bir değişimin ilk halkası olacak… Bu yılın en ışıltılı ürünlerinden biri olan gold mumluklar başlangıç için harika bir öneri…
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Sıra dışı bir yılbaşı için…
Süslemeler yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazı… Evinizi yılbaşı gecesine hazırlarken süslemeleri nasıl ve nereler kullanacağınız çok önemli… Çünkü süsleme, o özel gece için iyi dekore edilmiş bir evin en büyük tamamlayıcısı… Bu yılın trendi Aurora ışıklı yılbaşı süsleri ile hem kendi stilinizi yansıtın hem de tüm konuklarınızı şaşırtın.
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Vazgeçilmez yılbaşı ruhu…
Yılbaşı ağacının eksik olduğu bir yılbaşı dekorasyonu düşünülemez… Her şeyden önce o gecenin simgesidir ve tabii ki evin en renkli köşesi… Saatler gece yarısını gösterdiğinde başında toplanacağınız çam ağacınız, geceye yakışır şekilde ışıl ışıl olmalı…
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Hayal gücünün etkisi…
Hazırlıkların en keyifli anlarından birine geldik… Yılbaşı ağacınız tüm yaratıcılığınızı ortaya koyarak süslenmeyi bekliyor… Bu yıl klasik süslemenin biraz dışına çıkmak ve hayal gücünü serbest bırakmak için doğru bir yıl… Farklı renk ve motiflerle işlenmiş yılbaşı ağaç süsleri ile birbirinden özgün, yaratıcı konseptler ortaya çıkarın.
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Eşsiz yılbaşı sofraları…
Ve işte unutulmaz bir yılbaşı gecesine ev sahipliği yapmak isteyenler için eşsiz bir yılbaşı sofrası hazırlamanın inceliklerine geldi sıra… Böyle bir yılbaşı sofrasının şifresi üç kelimede saklı: Renkler, desenler ve tasarım… Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalıyor…
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Baştan başa zarafet…
Bu yıl, tutkuların, duyguların, aşk ve güzelliğin bir arada olacağı sofraların tamamlayıcısı ürünler, renk ve zarif desenleri ile ön plana çıkıyor. Desenlerin doğallığı, alışılmadık kombinasyon ve floral desenlerin fon oluşturduğu gerçeğe yakın bir dünya yaratıyor.
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Yılbaşı gecesinin renkleri…
Motif ve desenlerin gücünü kullanarak hazırladığınız yılbaşı sofranızı, yılbaşı figürleri ile renklendirmeye ne dersiniz? Eğlenceli tasarımlara sahip küçük penguenler, kardan adamlar ve yeni yıl figürlerini yansıtan servis tabakları ile sofranız artık yılbaşı gecesine hazır…
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