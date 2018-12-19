İncili Gastronomi Rehberi’nin ikincisi yayımlandı
TÜRKİYE’NİN ‘İNCİLİ’ RESTORANLARINI YAKINDAN KEŞFEDİN!
Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin ikincisi raflardaki yerini aldı. Yıl boyunca merakla beklenen ve kısa sürede gastronomi dünyasının prestiji olarak kabul edilen rehberin ikinci sayısında pek çok yenilik ön plana çıkıyor. Peki, bu yıl inci kazanan restoranlar hangileri oldu? İncili Gastonomi Rehberi’ne bu yıl, geçen yıldan farklı olarak hangi yenilikler eklendi? Hangi uzman isimler projeye katkı sağladı? İşte detaylar…
İncili Gastronomi Rehberi nasıl hayata geçti?
İncili Gastronomi Rehberi, sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Artık dünya çapında restoranlarımız, şeflerimiz, tadı damaklarda yer eden lezzet duraklarımız olmasına karşın geçtiğimiz yıla kadar sektörü etik kurallar çerçevesinde değerlendirecek, işini iyi yapanları teşvik edecek, yeme-içme severlere yol gösterecek bir rehber yoktu.
Bu açık Hürriyet Gazetesi ve Karaca iş birliğiyle kapandı. Türkiye’nin en güçlü yeme- içme yazarları, kanaat önderleri ve gizli müfettişlerinin katkılarıyla İstanbul, Bodrum, Alaçatı ve Çeşme’deki restoranları değerlendiren ilk İncili Gastronomi Rehberi 2017 Kasım’ında yayımlandı.
İncili Gastronomi Rehberi’nde bu yıl hangi yenilikler var?
İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Alaçatı, Çeşme restoranlarının değerlendirildiği rehberin kapsamı genişletilerek İzmir ve Ankara’daki restoranları da değerlendirmeye dahil edildi. 422 restoran ve 257 lezzet noktasının yer aldığı İncili Gastronomi Rehberi’nnde içerik kadar tasarım ve derecelendirme sisteminde de yenilikler oldu. Geçen sene en yüksek derece 4 İnci iken bu sene bu derecelendirme 5 İnci ile başladı.
Ayrıca restoranlar, “Şef restoranı, bistro, brasserie”, “geleneksel mutfak”, “et lokantaları ve kebapçılar”, “balık lokantaları”, “Uzak Doğu restoranları”, “meyhaneler”, “sokak yemekleri restoranları” şeklinde kategorilerine ayrılarak, aranan yerlerin daha kolay bulunacağı bir düzenleme yapıldı. Bu sene ayrıca, İGR’nin web sitesinin ara yüzü de yenilendi. Yıl boyunca insanların takip edebileceği yaşayan bir platform haline geldi.
Rehber hazırlanırken hangi ilkeler gözetildi?
• Gastronomi Rehberi projesinde görev alacak gizli müfettiş seçimleri yapılırken restoranlarla özel ya da maddi ilişki olmamasına dikkat edildi.
• Yeme-içme tutkunları arasından seçilen müfettişlerden 'görevlerini', çevrelerinden ve puan verdikleri yerlerden kesinlikle gizli tutmaları istendi.
• Şefler, restoran sahipleri ve işletmeciler etik olmayacağı düşüncesiyle müfettiş olarak seçilmedi.
• Gönüllülük esasına göre katkıda bulunan 200’ün üzerinde gizli müfettiş son bir yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirdi.
• Listede olan her işletme en az üç müfettiş ve proje ekibinden bir kişi tarafından ziyaret edildi.
• Kurgulanan sisteme göre restoranlar malzeme, lezzet, servis, kimlik, sunum ve dekorasyon özellikleriyle puanlandırıldı.
• Sistemin kapanmasının ardından çıkan sonuçlar proje ekibi ve danışma kurulunun kanaatlerinin de dikkate alınmasıyla nihai halini aldı.
Restoranlara verilen inciler ne anlama geliyor?
İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme, Alaçatı ve Bodrum’daki restoranları kapsayan rehberde 5 İncili 3; 4 İncili 30; 3 incili 86, 2 incili 168 ve 1 incili 135 olmak üzere toplam 422 restoran ve 257 lezzet noktası bulunuyor.
• 5 İnci: Olağanüstü deneyim
İncili Gastronomi Rehberi’nin arkasındaki dev kadro
Proje Direktörü Müge Akgün ve proje ekibinden Zeyno Gürses Dölay, Cemre Narin, Gamze İneceli, Oğul Türkkan, Emine Tunadan’ın yer aldığı rehberde Ahmet Örs, Mehmet Yalçın, Teoman Hünal ve Nedim Atilla Danışma Kurulu olarak görev yaptı. Ayrıca Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin, Dilara Koçak, Hande Arslanalp, Vedat Başaran, Sedat Ergin, Engin Akın, Deniz Alphan, Reha Tanör, Nevin Halıcı gibi değerli isimler de Onur Kurulu üyeleri olarak projeye katkı sağladı.
İnci kazanan restoranlar ödül töreniyle duyuruldu
Bir yılı aşkın bir süredir titizlik ve şeffaflıkla yapılan değerlendirmeler sonucu İnci kazanan restoranlar Swissotel’de yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu.
422 restoran ve 257 lezzet noktasının yer aldığı rehberin ödül gecesinde 5, 4 ve 3 İnci alan mekanlara ödülleri takdim edildi. Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’yle ilgili “Her geçen yıl yeni kentler, yeni restoranlar ve lezzet noktalarının katılmasıyla büyüyecek olan rehberimizin yeme-içme dünyasındaki eğilimleri yansıtacağını, sektöre katkısının olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Karaca Grup İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı’da yaptığı konuşmada bu denli değerli bir çalışmada Hürriyet ile iş birliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Geçen sene başlayan iş birliğimiz bu yıl devam etti ve gelecek yıl da birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Rehberin simgesinin ise Karaca’nın incisi olması bizim için ayrı bir gurur” dedi.
İncili restoranlar...
5 İnci Sahibi Restoranlar
*MAÇA KIZI
4 İnci Sahibi Restoranlar
*AHESTE PERA *ANTICA LOCANDA
İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ 2018-2019 RAFLARDA!