Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

Bir şehrin sunduğu imkanlar tek noktada buluşuyor!

Yalova Projesi, 230 bin m² peyzaj alanı, 1200 m²’lik gölet ile doğa ile iç içe yaşam sunarken, kent hayatından da uzaklaştırmayan bir proje. Stresten, gürültüden uzak bir hayat sürerken, hayatın akışındaki tüm zorunlu ve sosyal ihtiyaçları sağlayan alanlar bu projede yer alıyor. Bu yeni turizm kentinde, termal suyun sağladığı imkanlarla oluşturulan ayrı bir sağlık merkezi de bulunuyor. Fizik tedavi, rehabilitasyon merkezi ve termal havuzların bulunacağı sağlık merkezinde, detox ile birlikte dünya literatüründe yer alan terapi ve tedaviler de uygulanacak.

Bu tam donanımlı kentin sakinleri, yenilenmek istediklerinde her imkanın sunulduğu sağlık merkezi ile yaşadıkları konutun aynı alan içerisinde olmasının konforunu yaşayacaklar.