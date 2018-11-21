Türkiye’de kripto para alım satımında ATM dönemi

En basit haliyle kripto para ne demek?

Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların birbirine anlık olarak değer aktarımı sağlayabildiği deneysel ve merkezi otoritelerden bağımsız, bir çeşit dijital para biçimi olarak tanımlanabilir. En çok kullanılan kripto paraların başında Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Ripple ve Dash gelir.