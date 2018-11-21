Türkiye’de kripto para alım satımında ATM dönemi

Türkiye’de kripto para alım satımında ATM dönemiKAYDIR
Son yıllarda adından sıkça söz ettiren kripto paraların işlem hacmi arttıkça, alım satım işlemleri de çeşitleniyor. Dünyanın farklı yerlerinde kullanılmaya başlanan kripto para ATM'lerinin ilki Türkiye'de de kullanılmaya başlanıyor. Hem kripto para dünyasına hem de Türkiye'deki ilk ve tek kripto para ATM'sine dair bilmek isteyebileceklerinizi sizler için derledik.
En basit haliyle kripto para ne demek?
Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların birbirine anlık olarak değer aktarımı sağlayabildiği deneysel ve merkezi otoritelerden bağımsız, bir çeşit dijital para biçimi olarak tanımlanabilir. En çok kullanılan kripto paraların başında Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Ripple ve Dash gelir.
Kripto paraların altındaki büyük teknoloji blokzincir
Kural olarak herkesin katılımına açık olan, taraflar arasında herhangi bir aracıya ihtiyaç duymayan ve istendiğinde bütün verilerin şeffaflıkla incelenebileceği blokların oluşturduğu algoritmalar bütünüdür.
Bütün dünyada en popüler dönemini yaşıyor
2017’nin ortalarından itibaren bütün dünyada popülerliğinin artmasının yanı sıra piyasa hacmi de ciddi oranda artan kripto para piyasalarına ilgi Türkiye’de de oldukça artmış durumda.
Kripto para işlemleri nasıl yapılıyor?
Kullanıcılar tarafından güvenilen dijital para borsaları aracılığıyla değişim işlemleri yapılabiliyor. Kripto para birimlerinin her birinin fiyatı, kendi piyasasında talebe göre değişiyor. Akıllı cüzdanlarda saklanan kripto paraların alım satımı için ATM'ler de kullanılabiliyor.
Dünyada kripto para ATM’leri gün geçtikçe artıyor
Kripto paralara gösterilen ilginin artmasıyla birlikte son yıllarda tüm dünyada kripto para ATM’lerinin sayısı da artıyor. Kripto paralar, artık günlük hayatın olağan parçalarından biri haline geliyor.
Türkiye'nin ilk ve tek kripto para ATM'si açılıyor!
Türkiye’nin ilk ve tek kripto para ATM’si, Koineks'in katkılarıyla City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi’nde hizmete giriyor. Yeni açılacak ATM ile kripto para işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
Kripto para borsası Koineks'e dair detaylı bilgi için tıklayınız.