Siber güvenlikte yeni bir yaklaşım: Kendinizi hacker saldırılardan nasıl korursunuz?

Siber güvenlik nedir? Bir sabah kalktınız ve tüm maillerinizin, sosyal medya hesaplarınızın ve banka hesaplarınızın şifresinin değiştirildiğini gördünüz. Ne kadar büyük kabus değil mi? Ya da bir şirket çalışanı veya sahibi olduğunuzu düşünün. Tüm şirket bilgilerinizin internette yayınlandığını gördünüz. Nasıl hissederdiniz? Bu bahsi geçen kabus senaryosu başınıza basit bir linki tıkladığınız için de gelebilir, bir restoranda herkesin girdiği kablosuz ağa bağlandığınız için de gelebilir! Günümüzde bu tarz saldırılar artık hackerlar tarafından günlük bazda gerçekleştiriliyor. Peki kendinizi bu saldırılardan nasıl koruyabilirsiniz?