Siber güvenlikte yeni bir yaklaşım: Kendinizi hacker saldırılardan nasıl korursunuz?KAYDIR
Güvenlik deyince akla sadece can ve mal güvenliği gelmiyor artık… Milyarlarca veri ve bilginin paylaşıldığı dijital dünyada her geçen gün sayısı artan hacker saldırıların vermiş olduğu maddi ve manevi zarar dev boyutlara ulaştı. Bu durum ‘siber güvenlik’ kavramının önemini bir kez daha ortaya koydu. Peki siz, bu tip saldırılar karşısında ne kadar hazırlıklısınız? Dijital ortamda paylaştığınız verileri kötü amaçlı kişi veya yazılımlardan korumanın en etkili yolu nedir? Bu konuda online eğitim programlarına katılarak hacker saldırılar karşısında kendinizi koruyabileceğinizi biliyor musunuz? İşte detaylar…
Siber güvenlik nedir?
Bir sabah kalktınız ve tüm maillerinizin, sosyal medya hesaplarınızın ve banka hesaplarınızın şifresinin değiştirildiğini gördünüz. Ne kadar büyük kabus değil mi? Ya da bir şirket çalışanı veya sahibi olduğunuzu düşünün. Tüm şirket bilgilerinizin internette yayınlandığını gördünüz. Nasıl hissederdiniz? Bu bahsi geçen kabus senaryosu başınıza basit bir linki tıkladığınız için de gelebilir, bir restoranda herkesin girdiği kablosuz ağa bağlandığınız için de gelebilir! Günümüzde bu tarz saldırılar artık hackerlar tarafından günlük bazda gerçekleştiriliyor. Peki kendinizi bu saldırılardan nasıl koruyabilirsiniz?
Her ne kadar siber tehditlerinn sayısı artsa da, bu tehditlere karşı geliştirilen savunma yöntemleri de o denli artıyor. Bu alanda verilen profesyonel eğitimler ‘hacker’lara karşı ‘etik hackler’ın yetişmesini amaçlıyor.
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Nasıl ‘etik hacker’ olunur?
Günümüzde ‘etik hacker’ olmak için öncelikle konunun uzmanları tarafından hazırlanmış eğitim programlarına dahil olmak, sürekli değişen ve yenilenen siber saldırılar karşısında en güncel bilgilerle donanımlı olmak gerekiyor. Ayrıca kendi bilgisayarınızda kuracağınız hacking laboratuvarınızda canlı denemeler yaparak sadece teoriyi değil aynı zamanda pratiği de deneyimleyip tecrübe kazanarak ‘etik hacker’ olma yolunda önemli bir adım atabilirsiniz…
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SAYILARLA SİBER GÜVENLİK
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