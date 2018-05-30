Şehirden uzaklaşmadan İstanbul’un tadını çıkaranların bildiği 5 şey

Mevsimine göre en güzel balıkların süslediği lezzetli balık sofraları

İstanbul, birbirinden güzel, birbirinden lezzetli balık sofralarıyla meşhur bir şehir. Ancak burada asıl marifet, hangi balığın hangi ayda yeneceğini bilmektir! Gerçek bir İstanbullu balık sofrasına oturduğu zaman hangi balığın taze hangisinin buzhane balığı olduğunu bilir. Mesela Ocak ayında Hamsi ve Kefal yenir. Şubat ayı Kalkan başlangıcıdır. Mart-Nisan demek Barbun ve Gümüş Balığı demektir. Mayıs ayında kış balıklarına veda edilir. Levrek, Tekir, İskorpit, Dil Balığı yenir. Haziran’da Karagöz ve Kırlangıç… Balığın en az olduğu ay Temmuz ayıdır, Sardalya tüketilir. Ağustos geldiği zaman Çingene Palamudu arzı endam eder. Ve Eylül ayında balık sezonu açılır… Yağmur suyu sonrası palamut irileşir ve bollaşır, İzmarit, İstavrit ve Kılıç’ın da tadı gayet yerindedir. Ekim ayı göç ayı, Karadeniz’den Marmara’ya… Lüfer lezzetlidir. Kasım en bereketli aydır. Uskumru bu ayda yenir, Hamsi bu ayda çıkar. Aralık neredeyse tüm balıkların en lezzetli olduğu aydır, bol bol tüketilir.