Sağlıklı saçların önündeki 5 engelden nasıl kurtulursunuz?

Dr. Savon Saç Detoksu; saç detoks yağı, arındırıcı saç peelingi, saç detoks şampuanı ve ahşap taraktan oluşan 21 günlük bir uygulama kitidir. Saç boyası ve ısıl işlemler sonucu saçları yanmış, mevsim geçişlerinde veya stres gibi nedenlerle saç kaybı yaşayan, saç egzaması ve kaşıntı gibi sorunlarla karşılaşan tüm kadın ve erkek kullanıcılar için idealdir. Temel amacı, saçları her türlü kalıntıdan arındırmak ve saç derisinin nefes almasını sağlamaktır.



Saçlarınızın tam da ihtiyacı olan bu detoks kiti ile saç ve saç derinizi tekrardan hayata döndürebilirsiniz.

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