Sağlıklı saçların önündeki 5 engelden nasıl kurtulursunuz?KAYDIR
Herkes tarafından beğenilen ve hatta kıskanılan bir saça sahip olmayı hangi kadın istemez ki? Fön, saç boyaları, kullanılan ürünler, dış etkenler derken gel gelelim bakımlı ve dikkat çeken saçlara sahip olmak her zaman kolay olmuyor. Sağlıklı saçlara kavuşmadaki en büyük 5 engeli sizin için listeledik.
Fazla işlem görmek
Kendimizde değişiklik yapmak istediğimizde genelde saçlarımızdan başlamayı tercih ederiz. Farklı renk denemeleri, bazen düz bazen dalgalı kullanım tercihleriyle amacımıza kısa bir süreliğine ulaşırız belki ama ya sonrası? Kırılan, yıpranan ve hatta yanan saçlar… Saçlarda oluşan deformasyonu mümkün olduğunca azaltabilmek için tek çare kestirmek oluyor ve böylelikle uzun saçlar yine hayal olabiliyor.
Cansız saç
Saçların sürekli ısıya ve kimyasal ürünlere maruz kalması, zamanla özellikle saç diplerindeki nemin azalmasına neden olur. Azalan nemle birlikte saçların mat ve hacimsiz görünmesi elbette kaçınılmaz olur.
Saç dökülmesi
Saçlarımızın günde ortalama 100 tele kadar dökülmesi ve mevsim geçişlerinde bu sayının biraz daha artması normal bir durum olarak kabul ediliyor. Ama daha yoğun bir dökülme problemi yaşanıyorsa mutlaka nedenlerinin araştırılması ve önem alınması gerekiyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, vitamin eksikliği, stres, genetik faktörler veya yanlış kozmetik ürün tercihi gibi problemler, saç dökülmesinde etkin rol oynayabiliyor.
Problemli deri
Tamamen saçlarımıza odaklandığımız için bazen sorunun temel kaynağından uzaklaşabiliyoruz. Oysaki sönük ve uzamayan saçların nedeni tamamen saç derisinden de kaynaklı olabiliyor. Eğer kaşıntı, aşırı yağlanma, kızarıklık ve kepeklenme gibi şikâyetler yaşanıyorsa; egzama, sedef ve mantar gibi deri hastalıkları ihtimalleri göz önüne alınarak mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
Yavaş uzayan saç
“Ne yaparsam yapayım asla istediğim gibi uzamıyor” cümlesi size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Oysaki her saç uzar ama uzama süresi fiziksel ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterir. Saçların sağlıklı uzayabilmesi için beslenmeye, günlük yaşam kalitesine ve kullanılan saç bakım ürünlerine özen gösterilmesi gerekir.
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