Perşembe Sineması'nda kaçırmamamız gereken 7 muhteşem film

Perşembe Sineması'nda kaçırmamamız gereken 7 muhteşem filmKAYDIR
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SALT tarafından Garanti Mortgage desteğiyle sürdürülen Perşembe Sineması’nın bu yılki programı, şehir hayatının zemin hazırladığı, dayattığı, aşina bir geçmiş ya da daha iyi bir gelecek için özlem uyandıran, zaman zaman da dirence yol açan “yenilenme” olgusunu işliyor.
Bugünün kentsel yapıları ağırlıklı olarak 20. yüzyılda iki büyük savaş, ardından kurulan çift kutuplu dünya ve bu sistemin nihai feshiyle şekillendi. Profesyonelleşme eğiliminin katkısıyla artan, dönemsel ihtiyaç ve tahayyüllere dayalı düzenlemeler yenilenme refleksinin belirgin ifadeleriydi. Yakın çevresiyle alışverişte olan merkezlerden uzak mesafedekiyle etkileşime geçen yaşama alanlarına dönüşen şehirler, planlamanın önünü alamadığı nüfus akımlarıyla büyümeye devam etti. Kültürel eğilimler, yerel yönetim stratejileri ve ekonomik imkânların biçimlediği; coğrafyaya göre değişen dönemlerde gündeme gelen yenilenme atılımları 1980’lerden itibaren küreselleşmeden etkilendi. Dünyanın dört bir yanında şehirler yeni yüzyıla benzeşerek girdi. Yeniden yapılanma süreci kent mekânında gitgide görünür olmaya başlıyor; kapasitesi artırılan havaalanları, işlek meydanlarda açılan müzeler, şehir merkezlerine dizi dizi yerleşen otellerle uluslararası deneyim tüketimi yaygınlaştırılıyordu. Şehirlilerin gönüllü veya zorunlu yer değiştirmeleriyle pekişen bu pratikler, toplumsal bağlamda zamanla ortaya çıkan açmazlar ile bunlara dair talepleri beraberinde getirdi. Tüm bunların yanı sıra şehir, bireylerin yerleşik düzen sorgulamaları ve değişim arayışlarına da sahne teşkil etti.
Perşembe Sineması’nın 2018 seçkisi, söz konusu koşulları oluşturan yenilenme arzusunun geçmişteki tezahürlerine bakarken bugünden geleceğe dair öneri ve olasılıklar üzerine düşünme amacını taşıyor. Çeşitli ülkelerden kurmaca ve belgesel filmler, etki alanının genişlemesiyle sınırları bulanıklaşan şehirlerin anlatılarını birey hikâyeleriyle bir araya getiriyor.
Kapak görseli; Made in Dagenham [Kadının Fendi] (2010) filminden bir kare, ©HanWay Films
Free Lunch Society [Bedava Öğle Yemeği Topluluğu] (2017)
17 Mayıs, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Christian Tod
95 dakika
İngilizce ve Almanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Bir zamanlar imkânsız görünen “evrensel gelir modeli”, süregelen politik ve bilimsel tartışmalarda gitgide daha ulaşılabilir olarak niteleniyor. Konuyu bir dizi söyleşi ve bulguyla inceleyen bu belgesel film, modelin uygulamasına dair açıklama, olasılık ve tecrübeleri araştırıyor.
Film adını, “Parayı veren düdüğü çalar” ya da “Ne kadar ekmek o kadar köfte” benzeri “There ain’t no such thing as a free lunch” [Bedava öğle yemeği yoktur] sözünden alıyor. Bunun ekonomistlerce her şeyin bir bedeli olduğu vurgusuyla sıklıkla kullanıldığını belirten yönetmen Christian Tod soruyor: “Artık geçinme derdiniz olmasaydı ne yapardınız?”
Görsel: Free Lunch Society [Bedava Öğle Yemeği Topluluğu] (2017) filminden bir kare ©Autlook Films
Made in Dagenham [Kadının Fendi] (2010)
24 Mayıs, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Nigel Cole
113 dakika
İngilizce; Türkçe altyazılı
Ford’un Doğu Londra’daki Dagenham fabrikasında Haziran 1968’de geçen film, (Kod 10) dikiş bölümünde çalışan kadın işçilerin cins ayrımcılığına karşı greve giderek “eşit işe eşit ücret” için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Rita’nın (Sally Hawkins) önderliğinde dünyanın en büyük şirketlerinden birine başkaldıran 187 kadın işçi, Birleşik Krallık genelinde kadın hareketi ve kadın işçi örgütlenmesini pekiştiren tarihî bir ayaklanmanın önünü açacaktır.
Görsel: Made in Dagenham [Kadının Fendi] (2010) filminden bir kare ©HanWay Films
Survival of a Small City [Hayata Tutunan Küçük Şehir] (1986)
31 Mayıs, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Pablo Frasconi ve Nancy Salzer
58 dakika
İngilizce; Türkçe altyazılı
Çekimleri Kasım 1979 ile Eylül 1980 arasında ABD’de, Connecticut’a bağlı South Norwalk bölgesinde yapılan belgesel film, ekonomik gerileme ve getirdiği zorlu koşullarla çöküşe geçen bir şehre odaklanıyor. Dönemin kabul gören çözüm yollarının sürdürülebilirliğine dair kafa karıştırıcı tartışmalara şehir ahalisi, eski ve mevcut dükkân sahipleri, sanatçılar, politikacılar, çevreciler, şehir plancıları ve imarcıların birbirini tutmayan bakış açıları eşlik ediyor.
Amerika çayırlarının ekolojik tarihine de bakan eğitici nitelikteki yapım, insan etkinliğinin doğada yol açtığı tahribata ve bu gidişatın durdurulması gerekliliğine dikkati çekiyor.
Görsel: Survival of a Small City [Hayata Tutunan Küçük Şehir] (1986) filminden bir kare Yönetmenlerin izniyle
Good Bye Lenin! [Elveda Lenin!] (2003)
7 Haziran, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Wolfgang Becker
121 dakika
Almanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
1989, Doğu Almanya. Berlin Duvarı’nın yıkılmasını talep eden, hükûmet karşıtı bir protestoda oğlunu gören Christiane (Katrin Sass) kalp krizi geçirerek komaya girer. Sekiz ay sonra uyandığında geride ne duvar ne de gönülden bağlı olduğu rejim kalmıştır. Alex (Daniel Brühl), sağlığından endişe ettiği annesinden yüzyılın en büyük haberlerinden birini saklamak üzere akılalmaz yollara başvurarak ufacık bir yatak odasında eski düzeni yaşatmaya çalışır.
Bir ailenin hikâyesi aracılığıyla Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve bir ülkenin hızla yok oluşunun etkilerini işleyen Good Bye Lenin! [Elveda Lenin!] (2003), bambaşka bir dünya düzenine adım atan Doğu Almanların yaşadığı karmaşık duygulara işaret ediyor. Müziklerini Yann Tiersen’in yaptığı film, Berlin Film Festivali’nde en iyi Avrupa filmine verilen Mavi Melek ve Almanya’nın Oscar’ı olarak kabul edilen Lola başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.
Görsel: Good Bye Lenin! [Elveda Lenin!] (2003) filminden bir kare ©Bavaria Media
Gaza Surf Club [Gazze Sörf Kulübü] (2016)
14 Haziran, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Philip Gnadt ve Mickey Yamine
87 dakika
Arapça ve İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Gazze Şeridi hava saldırılarıyla sarsılırken bölgede yaşayan kimi gençler için sörf yapmak, yıkıntılardan uzaklaşarak biraz olsun özgür hissetmek için tek yoldur. 23 yaşındaki cankurtaran İbrahim, tutkunu olduğu sporun Gazze gençliğine ilham vermesinin ve kendi sörf tahtalarını üretmenin hayallerini kurar. Ne var ki 15 yaşında genç bir kadın olarak kendini Akdeniz’in dalgalarına bırakmak Sabah için o kadar da kolay değildir.
Bir çatışma ortamında sporla direniş ve varoluşu anlatan bu belgesel film, heyecan verici görüntülerle sörfün özgürleştiriciliğine vurgu yaparken yeni kuşağın ifade ve inanç özgürlüğü ile kadın haklarına bakışına yer veriyor. Bölgedeki sosyo-politik durumu da kayıt altına alan yapım, Türkiye’de ilk kez Perşembe Sineması kapsamında SALT Beyoğlu’nda gösterilecek.
Görsel: Gaza Surf Club [Gazze Sörf Kulübü] (2016) filminden bir kare ©Magnet Film
Nocturama [Nocturama: Paris Yanıyor] (Kod 7) (2016)
21 Haziran, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Bertrand Bonello
130 dakika
Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Çeşitli etnik kökenlerden gelen ve yaşadıkları topluma tepki duyan bir grup Parisli genç bombalı saldırı planları yapar. Şehirde eş zamanlı terör eylemleri gerçekleştiren gençler, gece lüks bir alışveriş merkezine saklanır. Saint Laurent (2014) ve House of Tolerance (2011) gibi tartışmalı yapımlarla tanınan Bertrand Bonello’nun gerilim türü bu filmi, temeli belirsiz bir politik öfke ile bugünün tüketim kültürünün etkilerini bir arada işliyor.
Yönetmen, 2017 tarihli bir söyleşisinde söz konusu birlikteliği şöyle anlatmıştı: “Aynı anda hem terörizm hem de kapitalizme kendini kaptıran bireyler yaratabilecek bir dönemde yaşıyoruz. Nocturama’yı 40 yıl önce çekseydim yalnızca sokağın gerçekliğine dayalı ilk bölümden oluşurdu. İnşa ettiğimiz yapay, ticari dünyada geçen ikinci bölüm filmi güncel kılıyor.”
Görsel: Nocturama [Nocturama: Paris Yanıyor] (2016) filminden bir kare ©FilmArtı
One of Us [Bizden Biri] (2017)
28 Haziran, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Heidi Ewing ve Rachel Grady
95 dakika
İngilizce ve Yidiş; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Bildikleri tek hayatı geride bırakma cesareti gösteren üç bireyin hikâyesini anlatan bu belgesel film, New York’un son derece içe kapalı Hasidik Yahudi cemaatinden ayrılmanın zorluklarına odaklanıyor. İki yıla yayılan yapım, aile, arkadaş, cemaat ve dinlerinden kopan bireylerin dışlanma, intikam ve tamamen yalnız bırakılma tehditlerine karşın yabancısı oldukları bir dünyada kendilerini bulmaya çalışmalarını işliyor.
Yönetmenler Heidi Ewing ve Rachel Grady’nin cemaat gözlemleri temelinde bir araya getirdiği çarpıcı olay ve diyaloglar, bir topluluğun üyesi olmak ve bireysellik çatışması üzerinden evrensel bağlamda kimlik olgusunu irdeliyor.
Görsel: One of Us [Bizden Biri] (2017) filminden bir kare ©Loki Films
* Perşembe Sineması'na katılım ücretsizdir ve rezervasyon yapılmamaktadır.
PROGRAM
17 Mayıs Free Lunch Society [Bedava Öğle Yemeği Topluluğu] Christian Tod, 2017
24 Mayıs Made in Dagenham [Kadının Fendi] Nigel Cole, 2010
31 Mayıs Survival of a Small City [Hayata Tutunan Küçük Şehir] Pablo Frasconi ve Nancy Salzer, 1986
7 Haziran Good Bye Lenin! [Elveda Lenin!] Wolfgang Becker, 2003
14 Haziran Gaza Surf Club [Gazze Sörf Kulübü] Philip Gnadt ve Mickey Yamine, 2016
21 Haziran Nocturama [Nocturama: Paris Yanıyor] Bertrand Bonello, 2016
28 Haziran One of Us [Bizden Biri] Heidi Ewing ve Rachel Grady, 2017
Programlar hakkında ayrıntılı bilgileri saltonline.org ve SALT Online sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.