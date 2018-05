Perşembe Sineması'nda kaçırmamamız gereken 7 muhteşem film

One of Us [Bizden Biri] (2017)

28 Haziran, 19.00

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Yönetmen: Heidi Ewing ve Rachel Grady

95 dakika

İngilizce ve Yidiş; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Bildikleri tek hayatı geride bırakma cesareti gösteren üç bireyin hikâyesini anlatan bu belgesel film, New York’un son derece içe kapalı Hasidik Yahudi cemaatinden ayrılmanın zorluklarına odaklanıyor. İki yıla yayılan yapım, aile, arkadaş, cemaat ve dinlerinden kopan bireylerin dışlanma, intikam ve tamamen yalnız bırakılma tehditlerine karşın yabancısı oldukları bir dünyada kendilerini bulmaya çalışmalarını işliyor.

Yönetmenler Heidi Ewing ve Rachel Grady’nin cemaat gözlemleri temelinde bir araya getirdiği çarpıcı olay ve diyaloglar, bir topluluğun üyesi olmak ve bireysellik çatışması üzerinden evrensel bağlamda kimlik olgusunu irdeliyor.

Görsel: One of Us [Bizden Biri] (2017) filminden bir kare ©Loki Films