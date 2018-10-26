Nakit ihtiyacı dert olmasın! Çözüm aramadan önce sormanız gereken 3 kritik soru

Seçtiğim finansman desteğini her alanda kullanabilir miyim?

İhtiyaçlarınız duruma göre veya dönem dönem farklılık gösterebilir. Evinizin boyasından eğitim masraflarınıza, sağlık harcamalarınızdan evlilik giderlerinize kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Tercih ettiğiniz finansman desteğinin zaruri ihtiyaçlarınız için kullanılabiliyor olması sizi avantajlı bir konuma getirir. Bu yüzden, kullanacağınız finansman desteğinin pek çok alanı kapsıyor olmasına mutlaka dikkat edin!