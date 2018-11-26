Kısa yoldan otel rezervasyonu yapmanın püf noktaları

Ani bir seyahat programı

Hiç planlarınız arasında yokken belki bir yakınınızı ziyaret etme veya bir anda ortaya çıkan iş seyahatine katılma durumunuz olduğunda, konaklayacağınız otele karar vermek bazen hiç de kolay olmaz. Bu belirsizliği hızlıca çözmek için küçük bir tüyo: kullanıcı dostu arayüze sahip rezervasyon sitenize bir göz atın!