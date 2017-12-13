İstanbul’un ‘Finans Merkezi’nde yaşamak için 4 muhteşem sebep!

Bölge her geçen gün gelişip, daha çağdaş bir yaşama kavuşurken, gelişen bir bölgede fırsatlarla dolu yepyeni bir projeden yerinizi ayırmak geleceğe yönelik size muhteşem bir yatırım avantajı sağlayacak.

‘Şehrin Aydınlık Yüzü' sloganıyla yola çıkan Dekon Luna’da tam bu bölgede 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşan toplam 90 dairelik monoblok rezidans olarak tasarlanan projede, küçük metrekarelerde gerçek konfor alanları oluşturuldu. Özellikle şehirde özlenen ferah balkonlu daire alternatifleri de bulunan Dekon Luna'da açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, 7/24 ve kameralı güvenlik, kapalı otopark mevcut.

Proje, gerek dış cephesinin özgünlüğü, gerek standartların üzerindeki kaliteli iç mimarisiyle şehrin aydınlık yüzünü temsil ediyor. Dekon Luna, şehir yaşamını sevenlerin ama hayatını sadeleştirmek isteyenlerin çok beğeneceği rafine, minimal ve çağdaş bir mimari proje örneği…

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