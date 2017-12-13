İstanbul’un ‘Finans Merkezi’nde yaşamak için 4 muhteşem sebep!KAYDIR
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Şehrin yükselen yıldızı, Türkiye için çok önemli bir değer olan Uluslararası İstanbul Finans Merkezi, şu sıralar İstanbul’un en hızlı yükselen yatırım değerine sahip bölgesi. Bu bölgede yapacağınız bir yatırım aynı zamanda yatırım dünyasının kalbinde yer almak ve her daim kazananlardan olmak anlamını taşıyor! Hem yatırım hem yaşam için büyük fırsatlarla dolu bu yepyeni ve kazançlı dünyanın kapılarını sizin için araladık...
Türkiye’nin en önemli kamu ve özel finans kuruluşlarına komşu olun
İstanbul Finans Merkezi’nde özel kurumlar ve denetim kuruluşlarına ait binalar, banka ve finans merkezine ait binalar yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAO Gayrimenkul, İŞ GYO gibi en önemli kurumların genel merkezlerine komşu olacaksınız.
Ulaşım derdini hayatınızdan çıkarın
Kendine yepyeni ulaşım aksları yaratan Doğu Ataşehir ile Ümraniye sınırında TEM cepheli İstanbul Finans Merkezi, Ataşehir’e yürüme mesafesinde ve tüm toplu taşıma araçlarının yakınında konumlanıyor. Ümraniye Göztepe raylı sistem hattı ve metrolarla bağlantılı ve Avrasya Tüneli’ne 22 dk mesafede. Ulaşım alternatifleriyle İstanbul Finans Merkezi’nde yaşamak sadece lokasyon değil, zaman avantajı da sağlıyor.
Çok değerli olan zamanı trafik için değil kendiniz için harcayın
İstanbul’da milyonlarca insan her gün trafik sorunuyla boğuşurken en akıllıca yapılacak yatırım; alacağınız evin iş yerinize yakın olması... Yani iş, ev, okul gibi kendinize bir yaşam üçgeni oluşturmak… Trafikte harcanan zamanı işinize, sağlığınıza, ailenize harcayarak şehrin olumsuz etkilerinden kurtulun. Böyle bir yaşam stilinde zaman sizin için çok farklı akacak! Güne trafiğin yarattığı gerginlikle başlamayacak; otobüse, metroya yetişme derdi olmadan gitmeniz gereken yere tam vaktinde varabileceksiniz.
Her şeyin bir arada olduğu bir yaşam stiline adım atın
Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel birimlerden, alışveriş merkezlerine; spor alanlarından, ulaşım ağlarına her şeyin iç içe olduğu bir yaşam seçin. Çocuğunuzu yürüyerek okula bırakıp, sonra kendi işinize gidebildiğiniz, öğle molalarında arkadaşlarınızla birlikte bol seçenekli kafe ve restoranlarda buluşup yemek yiyebildiğiniz, çıkışta spor salonunuzda antrenman yapıp, akşam ailecek tiyatro veya sinemaya gidebileceğiniz bir yaşam... Kulağa ne kadar hoş geliyor öyle değil mi? İstanbul Finans Merkezi’nde yaşam, size bunların hepsini ve daha fazlasını bir arada sunuyor.
'ŞEHRİN AYDINLIK YÜZÜ'NDE ŞİMDİDEN YERİNİZİ ALIN!
Bölge her geçen gün gelişip, daha çağdaş bir yaşama kavuşurken, gelişen bir bölgede fırsatlarla dolu yepyeni bir projeden yerinizi ayırmak geleceğe yönelik size muhteşem bir yatırım avantajı sağlayacak.
‘Şehrin Aydınlık Yüzü' sloganıyla yola çıkan Dekon Luna’da tam bu bölgede 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşan toplam 90 dairelik monoblok rezidans olarak tasarlanan projede, küçük metrekarelerde gerçek konfor alanları oluşturuldu. Özellikle şehirde özlenen ferah balkonlu daire alternatifleri de bulunan Dekon Luna'da açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, 7/24 ve kameralı güvenlik, kapalı otopark mevcut.
Proje, gerek dış cephesinin özgünlüğü, gerek standartların üzerindeki kaliteli iç mimarisiyle şehrin aydınlık yüzünü temsil ediyor. Dekon Luna, şehir yaşamını sevenlerin ama hayatını sadeleştirmek isteyenlerin çok beğeneceği rafine, minimal ve çağdaş bir mimari proje örneği…
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