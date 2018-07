4- Mükemmel bir yuvanın olmazsa olmazları nelerdir?

Her şeyden önce huzur olmalı. Yatırım yapmak, bütün ailenin geleceğini ilgilendiren büyük bir karar. Yatırım yapacağınız projenin taksitleri, ödeme seçenekleri ailenizin aylık bütçesini sarsmamalı. Muhteşem bir yuva, ancak evin çocuklarının mutluluğuyla mümkündür. Onların kendi yaşam alanlarında sokağa çıkabilmeleri ve arkadaşlarıyla oynayabilmeleri için her türlü güvenlik şartı yerine getirilmiş olmalı. Ailecek hafta sonu havuz keyfinden, pikniğe her türlü aktiviteyi yapabilmek mümkün olmalı.