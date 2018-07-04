İstanbul'da hayallerinizi
gerçekleştirmeniz için 4 adımKAYDIR
İstanbul'da bir ailenin hayallerini gerçekleştirebilmesi için önce mutlu bir yuvanın temellerini atması gerekiyor. Doğru proje seçimi, bir aileyi nesiller boyunca etkileyecek kadar önemli. Peki, bunu en iyi şekilde planlamak için nelere dikkat etmeli?
1- Geleceğin İstanbul’u neresi?
Önce bu sorunun cevabını bulmak gerekiyor. Çünkü hayatınızı sadece bugünü düşünerek değil, yarını hesaba katarak planlamalısınız. Geleceğin İstanbul’u neresi diye düşünürken yatırım yapmayı planladığınız projenin toplu ulaşım ağlarının tam ortasında olup olmadığına, ana yollara yakınlığına, etrafında yepyeni ve yaşayan bir şehir kültürünün oluşup oluşmadığına dikkat etmelisiniz. Okulların, hastanelerin, alışveriş merkezlerinin; kısacası kaliteli bir hayatın bütün gerekliliklerinin hemen başucunuzda olması, size sadece geleceğin İstanbul’unu değil, geleceğin huzur dolu İstanbul’unun kapılarını açacaktır.
2- Aileniz ve bütçeniz için en akıllıca yatırımın şifreleri neler?
İnsanın yaşadığı mahalle, aslında ailesidir. İstanbul’da aile hayatına yatırım yapılan, aile hayatının gereklilikleri göz önünde bulundurularak planlanan muhitler her zaman değerlenir; bunu sakın unutmayın. Komşularınızdan, esnafınıza kadar; aile ve mahalle kültürünün tam anlamıyla yaşandığı ve önümüzdeki yıllarda daha da genişleyeceği bölgeler seçmenizde fayda var. Çocuklarınıza iyi bir gelecek ve akıllıca bir yatırım bırakmak için her geçen gün değerlenen bölgeleri iyi analiz etmelisiniz.
3- Güvenilir, kaliteden ödün vermeyen konut firması nasıl bulunur?
Elbette daha önce o konut firmasının başka projelerine yatırım yapmış ailelerin mutluluğundan... En güzel gösterge, bir ailenin aldığı karardan pişmanlık duymamasıdır. Bunun için köklü, sözünde duran, verdiği teslim tarihlerinden şaşmayan ve projede ne anlatıyorsa gerçeğinde de aynısını ortaya koyabilen şirketlere yönelmelisiniz. Bütçenizi düşünen, sizin bütçenize özel ödeme planları çıkartan şirketlerle işbirliği yapmalısınız.
4- Mükemmel bir yuvanın olmazsa olmazları nelerdir?
Her şeyden önce huzur olmalı. Yatırım yapmak, bütün ailenin geleceğini ilgilendiren büyük bir karar. Yatırım yapacağınız projenin taksitleri, ödeme seçenekleri ailenizin aylık bütçesini sarsmamalı. Muhteşem bir yuva, ancak evin çocuklarının mutluluğuyla mümkündür. Onların kendi yaşam alanlarında sokağa çıkabilmeleri ve arkadaşlarıyla oynayabilmeleri için her türlü güvenlik şartı yerine getirilmiş olmalı. Ailecek hafta sonu havuz keyfinden, pikniğe her türlü aktiviteyi yapabilmek mümkün olmalı.
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