2- Aileniz ve bütçeniz için en akıllıca yatırımın şifreleri neler?

İnsanın yaşadığı mahalle, aslında ailesidir. İstanbul’da aile hayatına yatırım yapılan, aile hayatının gereklilikleri göz önünde bulundurularak planlanan muhitler her zaman değerlenir; bunu sakın unutmayın. Komşularınızdan, esnafınıza kadar; aile ve mahalle kültürünün tam anlamıyla yaşandığı ve önümüzdeki yıllarda daha da genişleyeceği bölgeler seçmenizde fayda var. Çocuklarınıza iyi bir gelecek ve akıllıca bir yatırım bırakmak için her geçen gün değerlenen bölgeleri iyi analiz etmelisiniz.