Herkese örnek olacak 'o daire'nin şifreleriKAYDIR
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İstanbul'da hayallerdeki evi bulmak kolay değil... Trafik derdi olmayacak, şehrin tam ortasında yaşamın tam içinde olacak, değeri her geçen gün hızla artacak, yaşam kaliteni artıracak; esteği, kalitesi ve tasarımıyla bir adım öne çıkacak... İşte İstanbul'da herkese örnek olacak 'o daire'nin şifreleri!
Evinde estetik ve kaliteyi bir araya getirmeyi başardıysan…
İyi tasarım, dünya standartlarında bir estetik anlayışı ve gerçek malzeme kalitesi… İstanbul’da bu üçünü bir araya getirmek her zaman o kadar da kolay değil. İkisi oluyorsa; diğeri olmuyor. Oysa gerçek anlamıyla ayrıcalıklı bir hayata giden yol, herkese örnek olacak dairelerden birine kavuşmaktan geçiyor. Size fotoğraflarda ne vaat ediliyorsa, onunla karşılaşmayı istemelisiniz. Yaşam alanınız, konfor, estetik ve keyif odaklı bir mimari yaklaşımla yaratılmalı. İç mekân kalitesi, şıklığınızın en önemli anahtarlarından biri olmalı….
Şehrin en yaşayan mahallesindeysen…
Öyle bir mahalle seçeceksin ki; şehrin en modern muhitlerinden biri olacak. Tarihi Osmanlı’ya kadar uzanacak. Eski ve yeninin bir araya gelişi bayram havasında kutlanacak; eğreti durmayacak. Eskiler yeniye, yeniler eskiye yakışacak. Yepyeni restoranlarıyla, kafeleriyle, barlarıyla, organik ve antika pazarıyla, şehrin en iyi pizzacıları, burgercileriyle ve en önemlisi de sana kendini gerçekten İstanbul’da hissettiren esnafıyla yepyeni bir yaşam sunmalı o lokasyon. Aklınıza Bomonti’den başka bir yer geliyor mu?
İstanbul’u İstanbul yapan noktalara birkaç dakika uzaklıktaysan…
5 dakikada tünelden bağlanıp Dolmabahçe’ye, Boğaz’a inebiliyorsunuz. Nişantaşı ve Mecidiyeköy’de 10’ar dakika yürüyüş mesafesinde. Birkaç dakika içinde E-5’e ve TEM Otoyolu’na bağlanabiliyorsunuz; 10 dakika içinde karşıdasınız. Taksim’e gitmek isterseniz 5-10 dakika içinde oradasınız. İstanbul’da neredeyse her semt için ‘her yere yakın’ denir ama kuşkusuz Bomonti’den daha fazla bu unvanı hak eden bir bölge yoktur. Burası, tam anlamıyla İstanbul’un kalbi…
Pencerenden Tarihi Yarımada'yı izleyerek kahveni yudumlayabiliyorsan…
Gün batımında nice şiirlere konu olmuş o müthiş İstanbul silüetini izleyerek penceresinden kahvesini yudumlayabilenler, Boğaz'ın görkemine her daim tanıklık edebilenler kuşkusuz bu şehrin tadını en iyi çıkaranlardır.
İsteyene manzara, isteyene teras, isteyene de bahçe keyfi sunan bölgenin en kapsamlı karma projelerinden, estetik, konfor ve kaliteyi bir araya getiren yepyeni bir mimari yaklaşımıyla Nidapark Bomonti, yaşam, ofis ve alışveriş alanlarının yanı sıra meydan kullanımıyla da İstanbul’un en prestijli mahallelerinden Bomonti’nin göz bebeği olmaya hazırlanıyor.
İstanbul’un 100 yılı aşkın tarihe sahip semti Bomonti’de ‘Kolay Ulaşılan, Zor Vazgeçilen’ bir yaşama adım atmak için hemen burayı tıklayın!