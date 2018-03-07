Herkese örnek olacak 'o daire'nin şifreleri

Şehrin en yaşayan mahallesindeysen…

Öyle bir mahalle seçeceksin ki; şehrin en modern muhitlerinden biri olacak. Tarihi Osmanlı’ya kadar uzanacak. Eski ve yeninin bir araya gelişi bayram havasında kutlanacak; eğreti durmayacak. Eskiler yeniye, yeniler eskiye yakışacak. Yepyeni restoranlarıyla, kafeleriyle, barlarıyla, organik ve antika pazarıyla, şehrin en iyi pizzacıları, burgercileriyle ve en önemlisi de sana kendini gerçekten İstanbul’da hissettiren esnafıyla yepyeni bir yaşam sunmalı o lokasyon. Aklınıza Bomonti’den başka bir yer geliyor mu?