Her damakta eşsiz bir tat bırakan efsane Anadolu lezzetleri

Günümüzde her ne kadar dejenere olsa ve yalnızca “kebap” ile sınırlansa da et yemeklerinin mutfağımızda ayrı bir yeri var. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Mardin, Antep, Urfa, Antakya gibi, mutfağıyla dillere destan kentlerimizin Orta Doğu coğrafyasıyla kurduğu etkileşim tarih boyunca damaklardaki yolculuğunu sürdürmüş ve bugün de bu yolculuk devam ediyor.

Konu sac tava olunca, ister istemez herkesin aklı onu kendi bölgesinde, orijinal tadında yemeye gidiyor. Ancak eti ve tüm malzemeleri yöresinden özel olarak getirilebiliyor; en önemlisi de gerçekten ‘sac tavada’ usulünce hazırlanıyorsa o zaman o orijinal tadı her bölgede, her şehirde yakalayabilmeniz mümkün.

Nasıl hazırlanır?

Etler zar şeklinde doğranarak sac tavanın içinde suyu çekilinceye kadar pişirilir. Soğanlar doğranır ve yağda kavurulur. Üzerine doğranmış kırmızı ve yeşil biber ile domates eklenir. En sonunda da tuz ve karabiber ilave edilir. Et kavrulduğunda, sertleşmemesi için hemen servis edilmesi önerilir.