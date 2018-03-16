Eskiyen iş bilgisayarlarıyla ilgili yapılan 5 büyük yanlış
Bu haber doğrudan işverenleri ilgilendiriyor... Çünkü şirketinizdeki eskiyen iş bilgisayarlarıyla ilgili aldığınız kararlar doğrudan ofisteki verimlilikten, maddi kazancınıza her şeyi etkiliyor. İşte konuyla ilgili en sık düşülen 5 büyük hata
“Gittiği yere kadar gitsin” mantığı
Her işverenin düştüğü en büyük hatalardan biri bu. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki; yavaş ve çalışmayan bilgisayarlar, iş yerlerindeki verim düşüklüğünün en büyük sebeplerinden biri!
Hurdaya ayırmak
Eskiyen iş bilgisayarları genelde ya hurdaya ayrılıyor; ya da ofiste atıl olarak duruyor. Oysa iş yerindeki eski bilgisayarların ederleri, yeni alınacak bilgisayarlar için gerekli bütçenin bir kısmını fonlayabilir.
İyi bir değişim kampanyasından faydalanmamak
Özellikle elinizdeki eski bilgisayarların sayısı fazlaysa, dünyaca ünlü güvenilir bilgisayar firmalarının değişim kampanyalarına göz atmakta fayda var.
Şirket bilgilerini eski bilgisayarın içinde bırakmak
Eski bilgilerin uzmanlar tarafından güvenle silinmesi çok önemli. Eski şirket bilgisayarlarıyla ilgili düşülen en ciddi hatalardan biri de bu.
Yenilerini alırken kalite farkını gözden kaçırmak
Ofisteki bilgisayarlarınız çok hızlı eskidi ve kullanılamaz hale geldiyse, yeni alacağınız ofis bilgisayarlarında yüksek performanslı, güvenlik özellikleri olan ve uzun yıllar dayanabilecek modelleri seçmeye özen gösterin.
Elinizde en az 10 adet eski kurumsal bilgisayar varsa; www.superdonusum.com sitesinde teknik özelliklerini girerek değerlerini anında hesaplayın; eski bilgisayarlarınız için en uygun ve en doğru fiyatları alın, yepyeni HP bilgisayarlarınızı güvenle kullanmaya başlayın.
Kampanya kapsamında HP’nin servis sağlayıcı firması tarafından her markadan eski şirket bilgisayarınız özelliklerine göre belirlenen bedellerle sizden alınıyor. Dilerseniz şirketiniz için önemli, eski bilgileriniz uzmanlar tarafından güvenle siliniyor. Servis sağlayıcı firma tarafından size yapılacak ödemeyle şirketinizin yeni HP bilgisayarlarını fonluyorsunuz. Böylece hem şirketiniz eskiyen bilgisayarları yenilerken kazanıyor hem de ekipleriniz son teknoloji HP bilgisayarla çalışıyor.