Erkekler bu kış ne giyecek?

Bu kışın güçlü casual görünümlü ve şık erkek modasında; ceket formundaki triko hırkalar, hafif ve fit kesim ceketler, renkli trikolar, balıkçı yakalar ve örme kabanlar karşımıza çıkıyor. Peki, bu parçaları nasıl kombinlemeliyiz, hangi parçaları nerede giymeliyiz, aksesuar seçimlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Bu sonbaharda sitilinize sihirli bir dokunuş yapmak istiyorsanız bu yazıyı okumadan geçmeyin.
Takım içine balıkçı yaka triko
50’li yıllarda erkeklerin vazgeçilmez parçası olan, 70’li yıllarda kaybolmaya başlayan takım içine balıkçı yaka triko akımı, bu sezon ciddi bir geri dönüş yapıyor. Kruvaze ceketlerin içine giyilen trikolar hem size havalı bir imaj kazandıracak hem de soğuk havalarda sıcacık tutacak.
Ekoseler
Erkek giyiminin klasik deseni ekoseler, bu sezonun da trend parçalarından biri. Sonbaharda bu kumaşları her zaman kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu trendi sadece ceketlerde kullanabilirsiniz. Atkı ve gömlekler ise diğer seçenekleriniz.
Bomber ceket
Jet pilotlarının giydiği ceketlerden esinlenen, 2 senedir vitrinlerin en dikkat çekici parçalarından biri olan bomber ceketlerin trend listesinden inmeye hiç niyeti yok. Son derece kullanışlı bu ceketleri desenli gömleklerle ya da beyaz basic bir tshirtle kombinleyerek kullanabilirsiniz. Bomber ceket her kombininde adeta cool görünme garantisi veriyor.
Spor ceketler
Her mevsimin vazgeçilmezi olan spor ceketler bu sezonun da kurtarıcı parçası. İş yerinde kumaş pantolonlarla, günlük hayatta kot pantolonlarla şıklığınızı bu ceketlerle tamamlayabilirsiniz. Spor ceketler cesareti kaldırır, renkli gömlekler ve trikolarla kombinlemekten çekinmeyin. Atkılarınızla birleştirirseniz rahat ve şık bir tarz yakalayabilirsiniz.
Bu kış tarzınız çok dikkat çekecek!
KİP, “Connection” temalı 2018-19 Sonbahar/Kış Koleksiyonu ile bu sezon da erkeğin casual görünümünü güçlü bir şekilde destekliyor. Koleksiyonun anahtar parçaları olarak ceket formundaki triko hırkalar, hafif ve fit kesim ceketler, renkli trikolar, balıkçı yakalar ve örme kabanlar ile özel tasarımlı deri montlar ön plana çıkıyor. Takım elbisede ise sportif ve trendy görünümler dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan tüm tasarımlarla uyumlu ayakkabı, bot, bileklik, eldiven gibi aksesuarlar da KİP erkeğinin tarzını tamamlıyor. Keşfetmek için tıklayın!