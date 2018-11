Erkekler bu kış ne giyecek?

Your browser does not support HTML5 video.

KİP, “Connection” temalı 2018-19 Sonbahar/Kış Koleksiyonu ile bu sezon da erkeğin casual görünümünü güçlü bir şekilde destekliyor. Koleksiyonun anahtar parçaları olarak ceket formundaki triko hırkalar, hafif ve fit kesim ceketler, renkli trikolar, balıkçı yakalar ve örme kabanlar ile özel tasarımlı deri montlar ön plana çıkıyor. Takım elbisede ise sportif ve trendy görünümler dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan tüm tasarımlarla uyumlu ayakkabı, bot, bileklik, eldiven gibi aksesuarlar da KİP erkeğinin tarzını tamamlıyor. Keşfetmek için tıklayın!