En sevilen 8 Yunan adası hakkında bilmeniz gereken her şey!

eğlen - dans et

Mikonos denince akla sınırsız eğlencenin hakim olduğu beach club’lar geliyor. İçlerinde en popülerleri ise Super Paradise ve Scorpios… Partiye sabaha karşı da devam etmek isteyenlerin adresi ise Elia.

ye - iç - dinlen

Nikos-Galop’un midye ve karides ağırlıklı menüsünden istediğinizi seçin; üstüne de adanın meşhur lezzetlerinden Rafiolia’yı tadın. Sıra beklemekten korkmuyorsanız Kiki’s denenebilir. Köy içi lezzetlerde ve kahvaltıda ise bir numara Avra.

Mykonos'a Midilli'den Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla ulaşmak mümkün.