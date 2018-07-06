En sevilen 8 Yunan adası hakkında bilmeniz gereken her şey!KAYDIR
Artık hepsi komşunun ötesinde, hepimiz için birer ikinci adres. Her adanın sevdalısının gerekçeleri farklı; hepsinin de bu adalara tekrar tekrar gitmek için şahane sebepleri var. Peki, aslında hangi ada, kimin için daha iyi? Nerede yüzülür, nerede eğlenilir, ne yenir; ne içilir? İşte Blue Star Ferries & Hellenic Seaways konforuyla seyahat edebileceğiniz adalardan en popüler 8'i hakkında bilmeniz gereken her şey!
eğlen - dans et
Mikonos denince akla sınırsız eğlencenin hakim olduğu beach club’lar geliyor. İçlerinde en popülerleri ise Super Paradise ve Scorpios… Partiye sabaha karşı da devam etmek isteyenlerin adresi ise Elia.
ye - iç - dinlen
Nikos-Galop’un midye ve karides ağırlıklı menüsünden istediğinizi seçin; üstüne de adanın meşhur lezzetlerinden Rafiolia’yı tadın. Sıra beklemekten korkmuyorsanız Kiki’s denenebilir. Köy içi lezzetlerde ve kahvaltıda ise bir numara Avra.
Mykonos'a Midilli'den Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla ulaşmak mümkün.
günbatımı - romantik yemek
Oia bölgesinde günbatımını eşliğinde akşam yemeği için en uygun mekan FlyAway Creative. Biraz daha uygun fiyatlı bir mekan arıyorsanız; Melitini ve Pito Gyros tam size göre… Santorini'de yetişen özel domatesten yapılan mücveri yemeden dönmeyin.
üç farklı plajda yüz
İster kırmızı, ister beyaz, ister siyah… Küçücük bir adanın içinde üç renk plaj, üç renk coğrafya var. Mutlaka bu üç plajdan birini deneyimleyin. Başka bir plaj; Vlychada’nın koyu gri kumları, etrafını saran kayalıkları size şahane bir gün batımı sunuyor. Gerçek bir Ege plajı deneyimi istiyorsanız sizi biraz uzaktaki Perrisa Plajı’na alalım
Santorini'ye hem Kos hem de Rodos adalarından Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.
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tarihin içinde kaybol - lindos'a uğra
Eski Şehir’de Rodos Kalesi ve Şovalyeler caddesinde tarih yolculuğuna çıkın. Kalenin pencerelerinden Ege Denizi’nin eşsiz turkuaz rengini izleyin. Lindos’ta ara sokaklarda kaybolun. Akropolis’te gün batımını izlemeyi ihmal etmeyin.
denizden çık - efsane lezzetleri tat
Adanın en ünlü plajı Anthony Quinn koyunda. Bir diğer cennet ise bembeyaz çakıl taşlarıyla kilometrelerce uzanan Afandou. Eski Şehir’de, limana yürüyüş mesafesindeki Hatzikelis, kaçırılmaması gereken bir gastronomik yolculuk vaat ediyor. Küçük kabuklulardan mürekkep bir tabakla yemeğe başlayabilirsiniz. Meze tabağı, somon ve uskumru füme, peynirli közde patlıcan, kılıçbalığı yumurtası... Yine Eski Şehir’de Nireas da favori restoranlar arasında. Symi usulü karides ve güneşte kurutulmuş ahtapot menünün yıldızları!
Rodos'a Bodrum ve Marmaris'ten ulaşabilirsiniz. Rodos'tan Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla Leros, Patmos, Nisiros, Symi, Lipsi, Kalymnos, Tilos, Karpathos, Astypalaia, Kastellorizo, Paros, Naxos, Santorini, Samos, Ikaria, Fourni, Cyclades, Syros ve Amorgos adalarına ulaşabilirsiniz.
tavernaya git - eğlenceye doy
Hafta sonunda çoğu taverna müzikli. Merkezden 10 dakikada yürüyebileceğiniz Apagkio (Venizelou Eleftheriou No: 21) adalıların gittiği, dekoru sıradan, fiyatı uygun, servisi hızlı, porsiyonları büyük, yemekleri leziz bir aile işletmesi. Aşçı Eleni, kalamarı ızgarada suyunu çekmeden, bütün halde pişiriyor. Kafeneion O Ermis ise merkezdeki en turistik taverna. Petra yolu üstündeki gece kulübü Oxy’nin sahnesi denize doğru uzanan geniş bir platformda. Saat 23.00’te açılıyor, gece yarısına doğru müzik hızlanıyor.
plajlarda sessizliğin tadını çıkar
Ada büyük, plajlar genelde ıssız ve sakin. Eressos köyünün yakınlarındaki plajlara mutlaka gidin. Hafta sonunda adalı ailelerin tercihi burası. Vatera ve Saint Hermogenes'daki efsane turkuazı keşfetmeden de dönmeyin.
Midilli'ye Ayvalık'tan ulaşabilirsiniz. Midilli'den Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla Sakız Adası, Samos, Oinousses, Psara, Limnos, Fourni, Ikaria ve Patmos adalarına ulaşabilirsiniz.
köy sokaklarında kaybol - yerlisi gibi yaşa
Sakız'ın en güzel taraflarından biri hiç bozulmamış ve neredeyse hiçbir Yunan adasına benzemeyen mimarisi. Özellikle Pygri ve Mesta köylerinde kaybolmanın keyfini çıkarmalısınız.
denizden çık - tavernada coş
Hem mis gibi bir denize gireyim, hemen çıkınca da tavernada uzo sofrasına kurulayım diyorsanız mutlaka Vrondados'a gitmelisiniz. Hangi restorana uğrarsanız uğrayın; şahane kalkan yiyebileceğinizin şimdiden garantisini veriyoruz. Hafta sonu kıyıdaki tavernalarda güneş batmadan hemen önce eğlence başlıyor.
Sakız Adası'na Çeşme'den ulaşabilirsiniz. Sakız Adası'ndan Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla Midilli, Samos, Oinousses, Psara, Limnos, Fourni, Ikaria ve Patmos adalarına ulaşabilirsiniz.
yeşilin ve turkuazın tadını çıkar
Başka hiçbir Yunan adasına benzemiyor Samos. Çünkü hiçbir ada burası kadar yeşil değil; denizinin turkuazı desen o da eşsiz. Palaiokastro'ya mutlaka uğrayın. Üzüm bağlarını ziyaretin edin. Eşsiz sularda yüzmek için ise adresiniz Tsamadou ve Mykali'nin plajları olmalı.
geleneksel mutfağın tadını çıkar
Tsamadou ve Lemonakie'de herhangi bir restorana girip kurutulmuş ahtapot ızgara ve karides saganakiyi mutlaka tadın. Efsane levrekleri de adanın her yerinde euro'ya rağmen İstanbul fiyatlarından daha ucuza bulmak mümkün.
Samos'a Kuşadası'ndan ulaşabilirsiniz. Samos Adası'ndan Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla Midilli, Sakız Adası, Oinousses, Psara, Limnos, Fourni, Ikaria ve Patmos adalarına ulaşabilirsiniz.
fotoğraf çektir – bütün gün iskelede otur
Bu 2 bin 500 kişilik müthiş adanın en güzel tarafı her yerinden denize girmenin mümkün olması. Adanın merkezindeki kafelerden birine oturun, denize girin, sonra çıkın; Manos Restoran’da kalamarları karidesleri afiyetle tüketin. Sonra da 375 basamaklı merdivenlere (The Good Steps) çıkarak Khorio adındaki köye varın. Taksi botlarla Agios Nicholas ve Agia Marina’ya varıp denizin keyfini çıkarın.
manastırı gez - büyülen
Simi Adası’nın güneybatısında, deniz kıyısında bulunan Archangel Mikhael Manastırı’na mutlaka birkaç saat ayırın. Burası Ortodoks dünyası için en önemli hac merkezlerinden biri. Gün batımı da şahane oluyor.
Symi'ye hem Rodos'tan hem de Kos'tan Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.
Krasotyri yemeden dönmeyin
Geleneksel Yunan mutfağından lezzetler bulabileceğiniz en güzel taverna ve restoranları Yunanistan'ın her köşesinde olduğu gibi Kos'ta da bulmak mümkün. Kos mutfağında öne çıkan lezzetler arasında Krasotyri, diğer adıyla şaraplı peynir geliyor; karides salatası ve sübye tavayı da tatmadan dönmeyin
Araba kiralayıp koy koy gezin
Adanın en gözde plajları Paradise ve Agios Stefanos. Beyaz kumsalları, temiz denizi ve su sporları ile öne çıkan bu beachlerin yanında Elia ise sakinliği sevenlerin adresi olabilir. Psalidi sörf yapılabilen nadir plajlardan biri olduğu için adada sörf severlerin en sevdiği beach. Therma ise termal su keyfi yapmak isteyenlere hitap ediyor.
Kos'a Bodrum ve Turgutreis'ten ulaşabilirsiniz. Kos'tan Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığıyla Leros, Patmos, Nisiros, Symi, Lipsi, Kalymnos, Tilos, Karpathos, Astypalaia, Kastellorizo, Paros, Naxos, Santorini, Samos, Ikaria, Fourni, Cyclades, Syros ve Amorgos adalarına ulaşabilirsiniz.
Bütün bu cennetlere ve daha fazlasına Blue Star Ferries & Hellenic Seaways ayrıcalığı ve konforuyla ulaşabilirsiniz. Ege'de seyahat anlayışını en üst seviyeye çıkaran Blue Star Ferries ve yıl boyu feribot hizmetlerine devam eden Hellenic Seaways'le yanı başımızdaki cennetleri doyasıya yaşama zamanı.
Yıl boyu Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Ayvalık ve Çeşme'den kalkan feribotların sefer saatlerini detaylı incelemek için hemen burayı tıklayın!
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callcenter@attica-group.com adresine mail atabilirsiniz.