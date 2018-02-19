HARİTA BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE DEĞİŞECEK

Kutuplardaysanız şansınız var dediysek; çok ama çok kısa bir süreliğine… Çünkü dünya durduktan sonra oluşacak dev dalgalar sebebiyle harita baştan aşağı değişecek. Dünyada biri güneyde, diğeri kuzeyde olmak üzere iki okyanus oluşacak ve ekvatorun çevresinde de kocaman ve yekpare bir ana kıta... Bildiğimiz anlamda dünya haritası tamamen değişecek.