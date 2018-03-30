Dış cephe mantolamanın 4 faydası

Isı kaybının azaltılması

Mantolama yapılmamış binalarda ısı kaçakları meydana gelir. Bu gereksiz enerji tüketimine ve dolaylı maliyetlere sebep olur. Mantolama yapılan binaların dışında bir bariyer oluşur ve hava kayıplarına neden olan boşluklar ve çatlaklar doldurulur. Tekniğine uygun ısı yalıtımı uygulaması %50 enerji tasarrufu demektir.