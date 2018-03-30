Dış cephe mantolamanın 4 faydası
Binalarda ısı kayıplarının büyük bölümü dış cephelerde meydana gelir. Bu nedenle binanın içeriden olduğu kadar dışarıdan dayalıtılması ve enerji kayıplarına karşı korunması gerekmektedir. Dış cephe mantolama sisteminin binalara sağladığı yararlar elbette bununla sınırlı değil. İşte, ısı yalıtımının 4 faydası…
Isı kaybının azaltılması
Mantolama yapılmamış binalarda ısı kaçakları meydana gelir. Bu gereksiz enerji tüketimine ve dolaylı maliyetlere sebep olur. Mantolama yapılan binaların dışında bir bariyer oluşur ve hava kayıplarına neden olan boşluklar ve çatlaklar doldurulur. Tekniğine uygun ısı yalıtımı uygulaması %50 enerji tasarrufu demektir.
Rutubetin önlenmesi
Rutubet cephe duvarlarında küf ve mantar oluşumuna neden olur. Rutubetin büyük bir kısmı nem artması ve yoğuşmadan meydana gelir. Isı yalıtımı ise yoğuşmayı önler; duvarlarda nem, bakteri ve küf oluşumunun önüne geçer.
Gürültünün azalması
Dış cephe mantolaması dışarıdan gelen rahatsız edici sesleri kısmen de olsa azaltır. Hava oluşumlu gürültü yalıtımı sağlayarak yapı içerisindeki yaşam kalitesini artırır.
Çevrenin korunması
Türkiye’deki binaların yalnızca %10’unda ısı yalıtımı vardır. Tüm binaların ısı yalıtımlı olması ile yılda 15 milyon TL’ye eşdeğer enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.
Binanıza “dış cephe ısı yalıtımı” yani “mantolama” yaptırmaya karar vermekten daha önemlisi kime yaptıracağınıza karar vermektir.
Isı yalıtımı doğrusu yapılırsa, 4 mevsim konfor, 4 mevsim kazanç demektir.
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