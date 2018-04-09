Çengelköy denince akla ilk Boğaz havası geliyor; orası tamam. Ama esas hazineler o mahalle dokusunun hiç bozulmadığı arka sokaklarda… Müzelik Kafe, tam da mahallenin ruhunu yansıtan eşsiz bir mekan. Nostaljik tasarımı ile sevdiklerinizle hoş sohbetler edeceğiniz bu şirin mekânın tadını çıkarmayı es geçmeyin. Eğer gerçek bir çay tiryakisiyseniz, İstanbul’da hiçbir yere benzemeyen bir mekana davetlisiniz: Çaycı İzzet Efendi. Efsane aromalar ve müthiş bir dekor sizi bekliyor burada… Kahvaltısıyla da pek meşhur Nilda Kafe’nin kapısının girişinde fotoğraf çektirmeyi ve az sütlü kahvenizi içerken o meşhur Cennet Çamuru tatlısının tadına bakmayı unutmayın.