Peki, inşaat firmaları internetin nimetlerinden nasıl faydalanabilirler?

İnternet şöhretlerinin kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları reklamlarla servet sahibi olduğu bir dünyada, Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörü de doğru kullanımlarla internetin nimetlerinden minimum maliyetle maksimum fayda sağlayabilir. Günümüzde internetin gücünü kabul eden inşaat şirketlerinin iyi reklamcılarla çalışarak çok kısa zamanda 25 - 30 yıllık şirketlerin şöhretlerini yakaladığına şahit oluyoruz. Bir yandan da 40 yıllık markaların, reklamın ve özellikle internetin gücünü keşfedemedikleri için 3 - 5 yıllık firmalarla artık rekabet bile edemediklerini görüyoruz. Birçok reklam veren, internette ne yapacaklarını bilemedikleri ya da sektör tecrübesi olmayan ajanslarla çalıştıkları için internet reklamcılığının arka sokaklarında yitip gidiyor. İnterneti verimsiz kullananların en trajik örneklerinden biri de ardı ardına kapanan e-ticaret siteleri… Tek müşteri kaynakları olan interneti doğru kullanamadıkları için kapanan e ticaret siteleri, adeta yanlış yerde dükkân açan esnaf gibi. İnşaat firmalarının da bu yanlışa düşmemeleri için neredeyse müşterisi kadar müşterisinin yaptığı işe hâkim internet iletişimcileriyle çalışmaları çok önemli.

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