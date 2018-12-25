Başarının kalbine giden yol mutlu bir ofisten geçiyor! Ofis seçerken bu 4 kritere dikkat!

Dünyanın en başarılı şirketlerinin sık sık ofisleriyle haber olması bir tesadüf değil. Çünkü en değerli fikirler, en yaratıcı çalışmalar, hem mimari olarak iyi tasarlanmış ofislerden hem de stresten olabildiğince uzak durmayı başarmış ofis ortamlarından çıkıyor. Eğer bu iki ayrıcalığı aynı yerde buluşturmayı başarabiliyorsanız, başarı kaçınılmaz oluyor. Peki hayatı bizim için kolaylaştıracak bir ofis nasıl olmalı?