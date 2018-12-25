Başarının kalbine giden yol mutlu bir ofisten geçiyor! Ofis seçerken bu 4 kritere dikkat!KAYDIR
Dünyanın en başarılı şirketlerinin sık sık ofisleriyle haber olması bir tesadüf değil. Çünkü en değerli fikirler, en yaratıcı çalışmalar, hem mimari olarak iyi tasarlanmış ofislerden hem de stresten olabildiğince uzak durmayı başarmış ofis ortamlarından çıkıyor. Eğer bu iki ayrıcalığı aynı yerde buluşturmayı başarabiliyorsanız, başarı kaçınılmaz oluyor. Peki hayatı bizim için kolaylaştıracak bir ofis nasıl olmalı?
Ofisiniz mimarisiyle farkını ortaya koymalı
İçinde bulunduğumuz çağ, yaşadığımız evi seçerken gösterdiğimiz titizlik ve özen artık ofis seçerken de göstermemizi zorunlu kılıyor. Çünkü pek çoğumuz günümüzün büyük bölümünü evde değil, ofiste geçiriyoruz. Çalışma hayatını, günlük hayatın dışında tutmak yerine hayatı bir bütün olarak yaşayabilmek için evimizdeki huzuru ofisimize de taşımak durumundayız. Özellikle mimari açıdan bize bu rahatlığı sağlayan mekanlar, kendimize ofis seçerken ilk tercihimiz olmalı...
Güçlü kararlar güçlü mekanlarda alınır
Ofisler, çalışan insanların ikinci evleridir. Bütün stratejilerin, toplantıların, atılacak adımlar ve alınacak kararların zeminidir... Ofisimiz, özgüvenimizi yükseltmeli, bize cesur kararlar aldıracak o atmosferi taşımalıdır.
İş, yaşam, alışveriş bir arada…
Yeni nesil ofisler artık sadece çalışma alanı değil, çok daha geniş bir yaşam alanı olarak konumlanıyor. Bir yandan günlük iş akışınızı yürütürken farklı lezzetler sunan restoranlarda yemeğinizi yiyebilir, yemekten sonra birkaç adımda çarşıya geçip alışveriş yapabilir hatta elbiselerinizi kuru temizlemeye verip tekrar işinizin başına dönebilirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan karma projeler geleceğin iş ve ofis hayatını da yeniden şekillendiriyor.
Hayatın tam içinde, avantajlı bir lokasyon
Ofis alıp yatırım yaparken bizi sarıp sarmalayan sınırların dışına çıkmalı, ilham verecek yaşam alanları seçmeye dikkat etmeliyiz. Ofisin merkezi konumda olması; bankalara, üniversitelere ve kamu kuruluşlarına yakınlığı, belki de en önemlisi çalışanların çabucak metro ile ofislerine erişebilmesi günlük iş akışının çok daha hızlı ilerlemesi açısından önemli bir kriter.
Tüm bu tavsiyelere uygun, hatta çok daha fazlasına sahip bir proje var: MAHALL ANKARA
Mahall Ankara Ofisleri; yaşamı daha keyifli hale getiren modern çözümleriyle çalışma alanlarını da yaşam alanları kadar özelleştirerek iş dünyasına dinamizm katıyor.
Mimari detayları sayesinde gün ışığı alan çalışma ortamlarıyla, günün her anı nefes alabileceğiniz ortak kat bahçeleriyle, hava tazeleyen santralleri, güvenliği ve teknolojik alt yapısıyla Mahall Ofisleri, beklentilerinize hızlı yanıtlar veriyor.
Mahall Ankara şimdi 1 Yıl Ödemesiz kampanya ve hemen teslim avantajları ile yeni sahiplerini bekliyor. Peşin alımlarda ise %30'a varan indirim avantajı sunuyor. Üstelik Hemen Teslim!