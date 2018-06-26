Başarı öğrenilir mi? İşte başarıya giden yol için 8 öneri!

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Yaşamın ilk yıllarından itibaren İlk kelimeyi söyleyerek ve ilk adımı atarak başlayan ‘başarma hissi’ okulda, evde, işte yani yaşamın her evresinde artarak devam eder. Peki, başarı öğrenilebilen bir şey midir? Hedef belirlemek, planlama yapmak, sabırla çalışmak başarıya giden yolda ne kadar etkilidir? Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tüm bu soruların cevaplarını sizin için yanıtladı. İşte detaylar…
Bir hedef belirleyin!
Sizi hayattaki isteklerinize götürecek bir hedefiniz olsun. Kendinize bir yol haritası çizin. İleride ne olmak, nerede ve nasıl olmak istediğinizi belirleyip bunun için atmanız gereken adımları belirleyin.
Sabırlı ve çalışkan olun!
Her zaman her şey kısa zamanda gerçekleşmez kendinize bir süre belirleyin. Hedef piramidiniz olsun ve sizi hedefinize götürecek her bir aşama için kendinize bir zaman planı yapın ve bu plan için çalışın.
Hoşgörülü olun!
Hoşgörülü olmak sizi mutlu eder ve başarıya götürür. Hoşgörü empati getirir bu da çevrenizdekileri daha iyi anlamanıza ve sizi başarıya taşıyacak kişileri daha iyi seçmenize fırsatı verir.
Bir rol modeliniz olsun!
Sizin ideallerinize örnek olacak bir rol model seçin ve o kişinin çalışmaları ve yaptıkları ile ilgili bilgi edinin.
Ailenizden destek alın!
Size her zaman destek olacak kişilerin yanınızda olması size güç verir. Planlarınızı ve hedeflerinizi aileniz ile paylaşın ve ebeveynlerinizin size gösterdiği yolları dikkate alın.
Düşüncelerinizi netleştirin
Kararlarınızın devamını getirin
Karar vermek kadar devamında bu karara uygun olarak adımlar atmak da oldukça önemlidir. İstediğiniz sonuçları aldınız mı? Bu sonuçlardan mutlu musunuz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bu soruların cevaplarını bulun.
Hedefiniz için bir meslek belirleyin!
Hem ideallerinize hem de kişilik özelliklerinize uygun bir meslek seçin. Bu meslek için de en iyi eğitimi alabileceğiniz bir Üniversiteyi tercih edin. Mesleğiniz ile ilgili size yol gösterecek hocalarınız ve size vizyon sağlayacak bir Üniversite, hedefiniz için ilk adım attığınız yer olacak.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLE BAŞARIYA GİDEN YOLDA GÜVENLİ ADIMLAR ATIN!
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