Annelerin günlük koşuşturma içinde çocuklarına sormayı unuttuğu 5 önemli soru

Annelerin günlük koşuşturma içinde çocuklarına sormayı unuttuğu 5 önemli soruKAYDIR
Onlara hep doğru soruları sorduğumuzu düşünüyoruz. Ama bazı soruları sormayı hep unutuyoruz. O sorular ki; kendilerini ifade edebilmeleri, neyi ne kadar istediklerini gösterebilmeleri ve hayal edebilmeleri için çok çok önemli...
Şu an ne yapmak istersin?
Herkes çocukları için en iyisini ister ve onu çok iyi tanıdığını düşünür. Çoğunlukla doğrudur da ama bazen onlar adına program yaparken belki onların da fikirlerini almakta fayda var. “Bizimki buna bayılır!”, “Bizimkinin hafta sonu en sevdiği şey şudur” diye yola çıktığımız fikirler bazen doğru olmayabilir. O yüzden hafta sonunu planlarken bu küçücük soruyu ona sormanın hiçbir sakıncası yok: Peki, sen ne yapmak isterdin?
Yardıma ihtiyacın olmadan yapabilir misin?
Dünyanın gelişmiş eğitim sistemlerinin tamamı bu yaklaşımla şekilleniyor: Çocukların yardıma ihtiyaçları olmadan deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak. Ödevini yaparken, kendine yemek koymaya çalışırken, odasını temizlerken veya ayakkabılarını bağlamaya çalışırken hemen dahil olmamaya dikkat edin ve ona bu soruyu sorun: Yardıma ihtiyacın olmadan halledebilir misin?
Bunu yapmaktan sıkıldın mı?
Çocuklarımıza sormayı unuttuğumuz en önemli sorulardan biri de bu. Elbette hayat, sadece eğlenerek gerçekleştirdiğimiz eylemlerden ibaret değil. Sorumluluklarımız var, çok eğlenceli olmasa da yerine getirmemiz gereken mecburiyetlerimiz de var. Ancak o piyano dersi aslında çocuğunuzu hiç mutlu etmiyor olabilir; bunu sakın unutmayın. Doğru anda o soruyu sormaktan çekinmeyin: Bunu yapmaktan sıkıldın mı?
Yeni arkadaşın hakkında ne düşünüyorsun?
Bakıcısı, yeni arkadaşları veya öğretmeni… Kim olursa olsun; hayatına giren yeni karakterle ilgili ona düşüncelerini sormalısınız. Evet, herkesi seçme hakkı yok ve hayat böyle bir şey değil. Ama hiç değilse o kişiyle ilgili neler hissettiğini sormak, hem onu daha iyi tanımak hem de onun hislerini ifade edebilmesini sağlayabilmek adına oldukça faydalı olacaktır.
En büyük hayalin ne?
Sormayı asla unutmamamız gereken en kritik soru bu. Hem hayalinin ne olduğu üzerine düşünebilmesi için, hem de onun hayatını olabildiğince erken şekillendirmeye başlayabilmek için. Onu, ne heyecanlandırıyor; hangi gelecek planı onu motive ediyor; anlamanın en iyi yolu bu sihirli soruyu sormak.
Bu soruyu sormak için hiç geç değil. Hatta ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi… Siz de çocuğunuzun en büyük hayalinin videosunu çekip #hayallerimicinraid etiketiyle paylaşın; onun hayallerine kavuşabilmesi için kocaman bir adım atın!