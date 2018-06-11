Annelerin günlük koşuşturma içinde çocuklarına sormayı unuttuğu 5 önemli soru

Şu an ne yapmak istersin?

Herkes çocukları için en iyisini ister ve onu çok iyi tanıdığını düşünür. Çoğunlukla doğrudur da ama bazen onlar adına program yaparken belki onların da fikirlerini almakta fayda var. “Bizimki buna bayılır!”, “Bizimkinin hafta sonu en sevdiği şey şudur” diye yola çıktığımız fikirler bazen doğru olmayabilir. O yüzden hafta sonunu planlarken bu küçücük soruyu ona sormanın hiçbir sakıncası yok: Peki, sen ne yapmak isterdin?