Ankara’nın kalbi burada atıyor: Gaziosmanpaşa’yı 4 adımda yakından keşfedin!

Eşsiz mimari tasarımıyla ayrıcalığını hissettiren MESA Koza 66, yüksek yapı teknolojisi ile yaşamınızı kolaylaştırırken, sahip olduğu yeşil alanları, çok girişli otoparkı, dairelerindeki sofa ve kış bahçeleri ile şehrin merkezinde doğal ve sağlıklı bir yaşam fırsatı sunuyor.

Prestiji, yatırım değeri ve merkezi konumu ile Ankaralılar’ın yıllardır vazgeçemediği Gazi Osman Paşa’da, yaşamınızın yeni sergi salonu olma iddiasıyla hayata geçen MESA Koza 66, sizi şehrin ve hayatın kalbine; MESA Koza 66’ya yaşamdan keyif çalmaya davet ediyor.

MESA Koza 66’da bloklar, konut sakinlerine geniş kent panoramaları sunuyor. Daireler, bulundukları kata göre farklılaşan teraslara, geniş balkonlara ve bahçelere sahip. MESA Koza 66, şehrin merkezinde bahçeye ve geniş balkonlara özlem duyanlara, gerçek anlamda arzuladıkları yaşam alanlarını sunuyor.

Detaylı bilgi için burayı tıklayın!