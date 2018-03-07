Ankara’nın kalbi burada atıyor: Gaziosmanpaşa’yı 4 adımda yakından keşfedin!KAYDIR
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Ankara denince akla gelenler az çok bellidir. Mesela, Aspava nerede yenir, hafta sonları hangi caddelere çıkılır, hangi parklara gidilir, en kalabalık alışveriş merkezi hangisidir, bunların cevaplarına kısa bir araştırmayla herkes ulaşabilir. Ancak söz konusu ‘Ankara’da yaşam’ olduğunda küçük bir yardıma ihtiyacınız olabilir. Her ne kadar Ankara’da yaşayanlar nerede yaşanması gerektiğini iyi bilse de, Ankara’yı çok iyi tanımayanların herhangi bir araştırma yapmalarına gerek kalmasın diye o semtin ismini biz verelim: Gaziosmanpaşa… Gelin, Ankara’nın kalbinin attığı bu nezih semti daha yakından keşfedelim…
Başkent’te huzur arayanlara…
Ankara’da temiz havanın, huzurun, yeşilin diğer adıdır Gaziosmanpaşa... İstanbul’da Levent ve Nişantaşı ile kıyaslanır zaman zaman. Ancak Gaziosmanpaşa’nın onlardan farklı olarak kendine has bir havası vardır. Köklü bir semt olmasının yanında, kendini sürekli yenileyen, değişime ayak uyduran bir yapısı vardır.
Sokaklarına nezaket ve hoşgörü sinmiş…
Gaziosmanpaşa’nın bir başka özelliği de insanının güzelliğidir. Alabildiğine hoşgörü, saygı ve nezaket, semte girdiğiniz andan itibaren kendini hissettirir. Zaten Ankaralılar için Gaziosmanpaşa, Başkent’in en nezih semtidir. Ancak bu nezih olma hali sadece binalarından, lüks restoran ve cafelerinden ya da Avrupa şehirleriyle kıyaslanan sokaklarından değil, en çok da orada yaşayan insanların hoşgörüsünden gelir…
Koza Sokak’ta bambaşka bir dünya…
Başta da belirttiğimiz gibi Gaziosmanpaşa’nın sokaklarında dolaşmak büyük bir keyif verir insana. Ancak bu sokakların içinde bir tanesi vardır ki, her defasında sımsıcak, cıvıl cıvıl karşılar sizi… Evet, gören herkesi kendine hayran bırakan Koza Sokak’tan bahsediyoruz. Semtin bu en seçkin sokağına adım atar atmaz en popüler mekanlar, mutlu insanlar karşılar sizi. Kendinizi bu sokakta yaşarken hayal etmek için birkaç saat vakit geçirmeniz yeterlidir.
Değerini hiç kaybetmiyor…
Her yeni yıl yaşam bölgeleri ile büyüyen Ankara, günden güne değişse de başkentin gözde semti Gaziosmanpaşa, değerini yıllardır koruyor. Kent büyüdükçe ve şehrin merkezinde nitelikli yaşam alanları azaldıkça, kentin kalbindeki GOP'un cazibesi ve ayrıcalığı da aynı oranda artıyor. Mesa Koza 66, bölgenin değerine yakışan standartları ve Mesa ayrıcalığıyla Gaziosmanpaşa'da yükseliyor.
Gaziosmanpaşa’da özel bir yaşam alanı... MESA Koza 66’da yaşamdan keyif çalın...
Eşsiz mimari tasarımıyla ayrıcalığını hissettiren MESA Koza 66, yüksek yapı teknolojisi ile yaşamınızı kolaylaştırırken, sahip olduğu yeşil alanları, çok girişli otoparkı, dairelerindeki sofa ve kış bahçeleri ile şehrin merkezinde doğal ve sağlıklı bir yaşam fırsatı sunuyor.
Prestiji, yatırım değeri ve merkezi konumu ile Ankaralılar’ın yıllardır vazgeçemediği Gazi Osman Paşa’da, yaşamınızın yeni sergi salonu olma iddiasıyla hayata geçen MESA Koza 66, sizi şehrin ve hayatın kalbine; MESA Koza 66’ya yaşamdan keyif çalmaya davet ediyor.
MESA Koza 66’da bloklar, konut sakinlerine geniş kent panoramaları sunuyor. Daireler, bulundukları kata göre farklılaşan teraslara, geniş balkonlara ve bahçelere sahip. MESA Koza 66, şehrin merkezinde bahçeye ve geniş balkonlara özlem duyanlara, gerçek anlamda arzuladıkları yaşam alanlarını sunuyor.