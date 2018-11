5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Your browser does not support HTML5 video.

Seferoğlu Elektrik tarafından yürütülen Türkiye’nin kooperatif usulü ilk ve en büyük çatı GES projesi, yıllık 7.500.000 kWh (kilowattsaat) elektrik üreterek tesislerin gündüz elektrik tüketiminin %100’ünü karşılayacak, artan enerjiyi kullanarak da 4.100.000 TL kazanç elde edecektir.