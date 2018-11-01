5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!KAYDIR
Enerji ile ilgili yaşadığımız problemlerin her geçen gün kendini daha fazla hissettirdiği bir dönemde ‘yenilenebilir enerji’, gelecek için umut olmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji denildiğinde akla ilk gelen Güneş enerjisi ise hem bir enerji kaynağı olarak yaygın olması hem de maliyetinin düşüklüğü nedeniyle yatırım dünyasında hızlı bir yükseliş içerisinde… Son dönemin yatırım trendi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile ilgili merak edilen konuları sizin için mercek altına aldık…
Neden Güneş enerjisine yatırım yapmalısınız?
Konunun uzmanlarının sık sık vurguladığı gibi, geleceğin enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerjiden karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda normal yakıtlar yerini Güneş, Rüzgar, ve Hidroelektrik enerjisine bırakacak. Doğalgaz ve kömür yüksek maliyeti nedeniyle yatırımcıları zorlarken Güneş Enerjisi tamamen sınırsız ve ücretsiz bir kaynak olarak ön plana çıkıyor.
Artık herkes kendi enerjisini üretebilir ve tüketim fazlasından kazanç sağlayabilir. Tüm bu avantajlardan faydalanmak artık çok daha kolay…
GES yatırımcısı olmanın avantajları nelerdir?
Üretim maliyetlerinin, pazardaki ürün fiyatlarının neredeyse yarısı enerji maliyeti ve giderinden oluşuyor. Güneş Enerjisi demek, üreticiler için daha az maliyet daha çok rekabetçilik anlamına geliyor.
Tüketiciler için tasarruf etmenin en etkili yolu her zaman kesintisiz olarak kendi enerjinizi üretebilmektir. Üstelik bu şekilde tükettiğinizden fazlasını satarak para kazanabilir ve harcanan paranın geri ödemesini kısaltabilirsiniz. Tüm bunların yanında, üretimde ‘yerli ve milli’ olması gereken ilk sektör Enerji sektörü olmalıdır.
Kimler GES yatırımı yapabilir?
Lisanssız yatırımlarda, tüzel kişilikler santral kurulumu yapamamaktadır. Sadece kamu kurumları ve yarı kamu kuruluşları, üniversiteler, yenilenebilir enerji kooperatifleri, belediyeler izin alabilmektedir. Lisanslı yatırımlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda santral kurulumu için yapılan bakanlık ihalelerinin kazananları izin alarak yatırım yapabilmektedir. Ek olarak sadece kendi ihtiyacını karşılamak, şebekeye satış yapmadan ve alım garantisi dışında kalarak kendi ihtiyacı için kurulan projelere de izin verilmektedir.
Güneş Enerjisi teknolojisi uzun vadede karlı bir yatırıma dönüşebilir mi?
Kurulan Güneş enerji tesisleri toplam 25 yıl çalışabilmektedir. Kurulum için harcanan parayı 5 yılda geri ödeyebilmekte ve geri kalan 20 yılda tesis yatırımcısına önce ücretsiz ve kesintisiz enerji sonra da düzenli gelir sağlamaktadır.
GES yatırımı için yatırım ortağı seçerken hangi kriterlere dikkat edilmeli?
Sektör Türkiye adına yeni olup, uygulaması tecrübe gerektirmektedir. Yeterli deneyime sahip olmayan şirketler zaman zaman yatırımcıyı da yanlış yönlendirmektedir. Doğru bir yatırım ve kurulum için ‘Elektrik-Elektronik-Mekanik’ bilgisi gereklidir. Yatırım ortaklığı için bu üç kritik uzmanlıkta, gerekli eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip şirketler tercih edilmelidir.
Türkiye’nin ilk Yenilenebilir Enerji Kooperatifine ait Türkiye'nin En Büyük çatı Güneş Enerji Santrali projesi görücüye çıktı!
Seferoğlu Elektrik tarafından yürütülen Türkiye’nin kooperatif usulü ilk ve en büyük çatı GES projesi, yıllık 7.500.000 kWh (kilowattsaat) elektrik üreterek tesislerin gündüz elektrik tüketiminin %100’ünü karşılayacak, artan enerjiyi kullanarak da 4.100.000 TL kazanç elde edecektir.