4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?
Yaratıcı ofis ortamlarının önemi, neslin değişmesi ile çokça konuşulmaya başladı. Son yıllarda hızla gelişen yeni nesil ofisler, çalışanların hem mutluluğunu artırıyor hem de başarıyı ikiye katlıyor. İş hayatının stresini azaltmak, çalışma saatlerini keyifle geçirmek, kendinize ayıracağınız zaman ve alanlar yaratabilmek, huzurlu ofis ortamları oluşturmak bu başarıdaki en büyük etkenler…
Nefes alan ofisler
Yeni nesil ofislerde görülen en önemli özellik, gün ışığından ve temiz havadan maksimum düzeyde yararlanmayı hedeflemeleri. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki gün ışığı ile çalışma verimi doğru orantılı olarak artıyor. Doğal ışık alan, aydınlık ofislerde çalışanlar çok daha üretken ve verimli oluyorlar.
Sosyal alanlar
Yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %50’si sosyalleşebileceği alanlara ulaşamadığından şikayetçi. Yeni nesil ofisler çalışanlarına sosyal alanlar yaratarak hem bu sorunu çözüyor hem de iş hayatında sosyalleşmeyi sağlıyor. Cafeler ve spor salonlarında sosyalleşmeye vakit ayıran çalışanlar çok daha başarılı oluyorlar.
Yeni trend ‘home ofis”
Nesil değişirken yeni bir trend doğurdu; home ofisler. Ofis hayatına yeni bir boyut getiren bu konsept, yaşam alanı ile çalışma alanlarını birleştiriyor. Bu ortamlarda çalışanlar yaratıcılığa daha kolay odaklanıyor ve verimlilikleri artıyor.
Paylaşımlı ofisler
Sıkıcı kurumsal ofisler çalışanları bunaltmaktan başka bir şey yapmıyor. Paylaşımlı ofisler bu ortamdan çalışanları uzaklaştırıyor; yaratıcı, sosyal ve özgür ruhlu çalışanlar vaat ediyor. Farklı insanlarla aynı ofiste çalışmak, diğer girişimcileri gözlemlemeye, farklı çalışma prensiplerini deneyimlemeye, yeni insanlarla tanışıp, yeni çevrelere girmeye imkan sağlıyor.
The Holl, modern ve ferah mimarisi, ofis ve home ofis kullanım alanları, rezidans hizmetleri, ortak toplantı salonları, kat ve teras lounge’ları, spor ve etkinlik alanlarıyla hem havasını hem de iş hayatını tümden değiştirmeye geliyor!
The Holl, doktor, avukat, mimar, tasarımcı gibi küçük ofis ve home ofis kullanıcıları ile büyük ofis talebi olan şirketleri birlikte düşünerek tasarlanmış butik bir proje. The Holl, home ofis ve ofislere ayrılan 14 katı, sosyal alanları ve yüksek yatırım getirisi ile iş hayatında her anlamda yükseklerin keyfini çıkarmanız için geliyor. The Holl’de yer alan dairelerin tamamı deniz ve Adalar manzarasını görecek şekilde planlandı. Ayrıca tüm tavan yükseklikleri 3,30 metre olarak gerçekleştirilecek. Böylece The Holl, günün her saati güneşin dairenizin içinde olduğu, havadar ve ferah bir yaşam vadediyor.
The Holl, ofis ve home ofislerden oluşan modern yapısıyla ofis hayatına yeni bir boyut katacak. Ortak toplantı odaları, restoranı, lounge’ı ve spor alanları ile ödediğinizden daha fazlasını almanın keyfini yaşayacaksınız.