4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?

The Holl, doktor, avukat, mimar, tasarımcı gibi küçük ofis ve home ofis kullanıcıları ile büyük ofis talebi olan şirketleri birlikte düşünerek tasarlanmış butik bir proje. The Holl, home ofis ve ofislere ayrılan 14 katı, sosyal alanları ve yüksek yatırım getirisi ile iş hayatında her anlamda yükseklerin keyfini çıkarmanız için geliyor. The Holl’de yer alan dairelerin tamamı deniz ve Adalar manzarasını görecek şekilde planlandı. Ayrıca tüm tavan yükseklikleri 3,30 metre olarak gerçekleştirilecek. Böylece The Holl, günün her saati güneşin dairenizin içinde olduğu, havadar ve ferah bir yaşam vadediyor.

The Holl, ofis ve home ofislerden oluşan modern yapısıyla ofis hayatına yeni bir boyut katacak. Ortak toplantı odaları, restoranı, lounge’ı ve spor alanları ile ödediğinizden daha fazlasını almanın keyfini yaşayacaksınız.

