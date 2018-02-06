Rengarenk bir geceye hazır mısınız?
35 Milyon bilet satan Blue Man Group İstanbul’da!
katkılarıyla...
Sanat, müzik, komedi ve teknolojinin kesişiminde hayatın tüm renklerini sahneye taşıyan; dev bir rock konserinin ve görkemli bir müzikalin büyüsünü izleyenlere hissettiren fenomen Blue Man Group 13 - 25 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM’de olacak!
Eğlenceye yer aç!
Dev prodüksiyon, eşsiz enstrümanlar, etkileyici teknolojik detayların buluştuğu şaşırtıcı ve heyecan verici interaktif performanslarıyla Blue Man Group, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’da, Zorlu PSM’de sahne almaya hazırlanıyor.
Chris Wink, Phil Stanton ve Matt Goldman adlı üç arkadaşın üniversiteden mezun olmalarının hemen ardından verdikleri “Kendi yolunu takip et ve hayata anlam katarak yaşa” kararlarının bir sonucu olarak doğan Blue Man Group’un orijini, üçlünün yarattığı Blue Man (Mavi Adam) karakterine dayanıyor.
İçindeki çocuğu harekete geçir!
1991’den bu yana gerçekleştirilen Blue Man Group gösterisi, bugüne dek 20’den fazla ülkede sahnelendi ve 35 milyondan fazla insan tarafından izlendi. Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren şov; yeni müzikler, taze hikayeler ve gelişen teknolojilerin başarılı entegrasyonuyla farklı kültürlerden gelen seyircilerde karşılık buldu. Böylelikle hiçbir gösteri bir diğerine benzemezken New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin’de oluşturulan sabit kadroların yanı sıra dünya turnesi ekibi de grubun değerlerini başarıyla yansıtmaya devam etti.
The Tonight Show, Arrested Development, Ellen, Alman sunucu ve komedyen Stefan Raab’ın yarattığı Schlag den Raab, Japonya’da yayınlanan WOWOW ve Brezilya’da yayınlanan Caldeirão do Huck gibi programlara konu olan Blue Man Group, popüler kültürün önemli figürlerinden biri haline geldi.
Dünya çapında bir fenomen…
Grammy adaylığı da bulunan grup, dünya çapında bir fenomene dönüşen gösterilerinin haricinde de başarısını kanıtlamış durumda. Birçok film ve televizyon programına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, sonuncusu THREE olmak üzere kendi adlarıyla yayınladıkları albümlerle de büyük beğeni topluyor. Megastar World Tour adlı parodi turneleriyle dünyayı gezerken rock müzik ve rock yıldızlarını tiye alan grup, yakın zamanda yayımlanan Blue Man World kitabında kendi yarattıkları gizemli kel ve mavi karakterle ilgili merak edilen detaylara yer verdi. Bu kitap, onların sınırları zorlayan hayal gücünün ve olağanüstü görsel dünyasının bir yansıması niteliğindeki evladiyelik bir çalışma olarak raflardaki yerini aldı.
Tüm aile bir arada izlenecek muhteşem bir gösteri!
Eğlence dolu rengarenk şovlarıyla her yaş grubundan milyonlarca hayranı bulunan Blue Man Group’un gösterileri, tüm dünyada özellikle çocukların oldukça ilgisini çekiyor. Ailece izlenebilecek bu renkli gösteri uçuşan renkler, muhteşem şarkılar ve etkileyici ışık oyunlarıyla çocuklara hayranlıkla izleyecekleri unutulmaz anlar yaşatıyor.
Blue Man Group'la ünlü şarkıların en renkli halleri
Adları ve sahnede büründükleri personaları için tercih ettikleri renk mavi olsa da anlatmak için en iyi sözcüğün "Rengarenk" olduğu şovlarıyla yıllar içinde birçok farklı yerde sahne alan Blue Man Group'un müzikal yetkinliği, videolarında parodi unsurları daha ön plana çıktığı için kimi zaman gözardı edilebiliyor. Bunu gözlemlemek için en iyi yollardan biri, orijinali başka isimlerin elinden çıkarak kitlelere ulaşmış parçalara yaptıkları cover'lar. Ekip, bu videoların hepsinde birbirinden farklı yüzeylerde perküsyon çalmayı başarırken araları da yine mizahi unsurlarla doldurmayı ihmal etmiyor. İşte o cover’lardan çok özel iki örnek…
Lady Gaga - Bad Romance
Pop'un günümüzdeki en büyük divalarından Lady Gaga'nın en bilinen şarkılarından Bad Romance, Universal Orlando'daki performansları sırasında Blue Man Group'un radarından kaçmamıştı. Şarkının ayırt edici melodisinin yanı sıra kostüm tercihleriyle de Gaga'ya selam gönderen ekip, en sonda ise Lynyrd Skynyrd'ın Freebird'ünün girişiyle kabaran heyecanları ‘söndürmüştü’.
Game of Thrones jenerik müziği
Şu sıralar 7. sezonunu beklediğimiz Game of Thrones, dünya çapında öyle büyük bir fenomen ki popüler kültürün her alanına uzanan Blue Man Group'un onu es geçmesi mümkün değildi. 5. sezon başlamadan önce yayınlanan videoda Game of Thrones'un jenerik müziğini çalan Blue Man Group, Hodor'a selam gönderirken "5. sezonda yer almayacaksa konuşmama yeminimizi bozmayacağız" sözü vermişti.
Her hafta için tüketilecek malzemeler!
• 60 Adet davul derisi
Biletler satışta!
Gittiği her yerdeki özgün şovuyla seyircileri kendisine hayran bırakan Blue Man Group biletleri biletix’de satışa sunuldu. Akıllı telefonlarına Zorlu World uygulamasını indirip üye olanlar ise biletlerini %20 indirimle satın alabilecek. Ayrıca, Blue Man Group gösterilerinde, Splash Zone adıyla ayrılan alanda adeta şovun içindeymiş gibi hissedebilirsiniz! Şov boyunca sıçrayacak materyaller yıkanabilir malzemelerdir ve merak etmeyin, yağmurluklarınız size önceden verilecek!