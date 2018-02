35 Milyon bilet satan Blue Man Group İstanbul’da!

Game of Thrones jenerik müziği Şu sıralar 7. sezonunu beklediğimiz Game of Thrones, dünya çapında öyle büyük bir fenomen ki popüler kültürün her alanına uzanan Blue Man Group'un onu es geçmesi mümkün değildi. 5. sezon başlamadan önce yayınlanan videoda Game of Thrones'un jenerik müziğini çalan Blue Man Group, Hodor'a selam gönderirken "5. sezonda yer almayacaksa konuşmama yeminimizi bozmayacağız" sözü vermişti.

