35 Milyon bilet satan Blue Man Group İstanbul’da!

İçindeki çocuğu harekete geçir!

1991’den bu yana gerçekleştirilen Blue Man Group gösterisi, bugüne dek 20’den fazla ülkede sahnelendi ve 35 milyondan fazla insan tarafından izlendi. Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren şov; yeni müzikler, taze hikayeler ve gelişen teknolojilerin başarılı entegrasyonuyla farklı kültürlerden gelen seyircilerde karşılık buldu. Böylelikle hiçbir gösteri bir diğerine benzemezken New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin’de oluşturulan sabit kadroların yanı sıra dünya turnesi ekibi de grubun değerlerini başarıyla yansıtmaya devam etti.

The Tonight Show, Arrested Development, Ellen, Alman sunucu ve komedyen Stefan Raab’ın yarattığı Schlag den Raab, Japonya’da yayınlanan WOWOW ve Brezilya’da yayınlanan Caldeirão do Huck gibi programlara konu olan Blue Man Group, popüler kültürün önemli figürlerinden biri haline geldi.