Kerkük'te flaş iddia: Geri çekilecekler

Süleymaniye’de basın toplantısı düzenleyen KYB Kerkük Temsilcisi Mamend, dün geceyi Kerkükte geçirdiğini, kentte durumun sakin olduğunu ve halkın evlerine döndüğünü söyledi. Mamend, bugün de Kerkük'e döneceğini dile getirerek, Haşdi Şabi’nin yarın kentten çekileceğini kaydetti. Valilik makamının, KYB olarak kendi payları olduğunu ve Irak güçlerinin kendilerine yeni vali atanması için yarın il meclisini toplayacaklarını söylediklerini dile getiren Mamend, yakın zamanda yeni birini vali olarak atayacaklarını belirtti.

"BİR AN ÖNCE ÇEKİLMELİ"

KYB politbürosunun Bağdat’a, ’Kerkük'te kontrol, poliste olmalı’ demek için kendisini görevlendirdiğini söyleyen Mamend, kendisinin de Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin temsilcisine Haşdi Şabi’nin bir an önce Kerkük’ten çekilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti. Iraklı güçlerin, halkın korunması için teminat verdiğini dile getiren Kerkük Temsilcisi Mamend, "Eğer referandum yapılırsa Kerkük tehlikeye girecek denildi. Daha sonra da Kerküke saldırı oldu. Şiddetli bir çatışma yaşandı; ancak güçler karşı koymadı. Çekilmek en iyi seçenekti; çünkü çekilmeseydik binlerce peşmerge şehit düşecekti" dedi.

IKBY'E TEPKİ

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), KYB'li Peşmergelerin Kerkük başta olmak üzere statüsü tartışmalı bölgelerden çekilmeleri nedeniyle yaşadığı karışıklıktan Mesut Barzani başkanlığındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sorumlu olduğunu belirtti.



KYB'nin Ninova Medya Sorumlusu Gayyas es-Seruci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin yaşadığı karışıklıktan IKBY'nin sorumlu olduğunu ifade ederek, "Erbil, Peşmergelerin Ninova'daki tartışmalı bölgelerden çekilmeleri akabinde yeni konuşlanma noktalarıyla ilgili bilgi ya da talimat vermedi." dedi.

Peşmerge komutanlarının Irak güçleri ile aralarındaki sınırları bilmediğini söyleyen Seruci, şöyle devam etti:

"IKBY'den gelen talimatlar yalnızca çekilmelerini söylüyor. Başka bir bilgi yok. Bu durum Peşmerge'de karışıklık ve şaşkınlığa yol açtı. Peşmerge, Haşdi Şabi destekli Irak güçlerinin bu bölgelere gelmesi karşısında ne yapacağını bilmiyor."

"SONUÇLARI VAHİM OLACAK"

Erbil'in sorun çıkmasını önlemek için bir an önce Bağdat yönetimi ile koordinasyon içinde Peşmerge'nin ve Irak güçlerinin sınırlarını çizmesi gerektiğini kaydeden Seruci, "Durum uzun süre böyle devam ederse, çatışma fitili bölgedeki iki askeri güç arasında ateşlenecek ve sonuçları vahim olacak." diye konuştu.

Kerkük'e operasyon düzenleyen Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçler önceki gün sabah saatlerinde çatışmaya girmeden tüm kenti kontrol altına almış, Kerkük kentinde çoğunluk gücü elinde tutan KYB'li Peşmergeler, operasyonun başladığı ilk gün güneydeki tüm mevzilerini bırakıp geri çekilmişti.

Irak anayasasına göre Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesiyle, Karatepe, Celavla ve Mendeli kasabaları, Musul'un ise Mahmur, Sincar ve Şeyhan ilçeleriyle Başika kasabası statüsü tartışmalı bölgeler içinde yer alıyor.

KYB'DE ÇATLAK

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, KYB'li Peşmergelerin ani bir şekilde Kerkük'ten çekilmesine tepki göstererek, parti içindeki durum normalleşene kadar hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi.



Bahtiyar, KYB'li Peşmergelerin önceki gün Kerkük'ten ani bir şekilde çekilmesi ve Irak güçlerinin tüm kent merkezinde kontrolü ele geçirmesine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Politbüro ve başkanlık konseyine meşruiyet verilmedikçe hiçbir toplantıya katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

IKBY'de iki idarenin ortaya çıkma riski olduğunu belirten Bahtiyar, "İki idarenin ortaya çıkmasından ötürü Kürdistan Bölgesi üzerinde büyük bir tehlike mevcut. Böylesi bir durum, bölgenin hem iç hem de uluslararası düzeydeki meşruiyetini kaybetmesi anlamına gelir." uyarısında bulundu.

Kerkük'te çoğunluk gücü elinde tutan KYB'li Peşmergeler, Irak güvenlik güçlerinin kente operasyona başladığı ilk gün güneydeki tüm mevzileri bırakıp geri çekilmişti.

17 PEŞMERGE SERBEST

Irak güvenlik güçlerinin tartışmalı bölgelere operasyonları sırasında Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Haşdi Şabi güçleri tarafından alıkonulan 17 Peşmerge'nin serbest bırakıldığı belirtildi.



Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük Milletvekili Rebvar Taha, basına yaptığı açıklamada, "Tuzhurmatu ilçesindeki operasyonlar sırasında Haşdi Şabi'nin tutsak aldığı 17 Peşmerge serbest bırakıldı." dedi.

Kerkük'te Haşdi Şabi üniforması giyip ihlaller yapanlar olduğuna dikkat çeken Taha, "Haşdi Şabi adına ihlallerde bulunarak kentin güvenliğini hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını istiyoruz. Güvenlik boşluğu yaratanlardan hesap sorulmalı." diye konuştu.

"ASILSIZDIR"

Taha ayrıca, "Haşdi Şabi yetkilileri Kerkük'te herhangi bir ihlale müsaade etmeyeceklerine söz verdiler. Bu oldukça tatmin edicidir." ifadelerini kullandı.

Bedir Tugayları Tuzhurmatu Sorumlusu Atıf Semin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi'nin Kerkük kent merkezinde bulunmadığını, burada güvenliği polis güçlerinin sağladığını belirtti.

Semin, "Haşdi Şabi Kerkük kent merkezine kesinlikle girmemiştir, girişinin öne sürülmesi de asılsızdır." diye konuştu.

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