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    Kentin tek kadın ayakkabı boyacısı

    İHA
    19 Ağustos 2017 - 11:05Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 11:05

    Kayseri'de, ev kadını, bir çocuk annesi 25 yaşındaki Aypınar Keşifoğlu, ayakkabı boyacılığına başladı.

    Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesinde, eşinden boşandığı için 2 yaşındaki oğlu Abdullah Mert ile birlikte yaşayan Aypınar Keşifoğlu, bir aydan bu yana ayakkabı boyacılığı yaparak, geçimini sağlamaya çalışıyor, Aynı zamanda çocuğuna bakmak zorunda olduğu için mesaili iş yapamadığını söyleyen kadın ayakkabı boyacısı Keşifoğlu, "Çocuğuma bakmak için çalışıyorum. Kendime boya sandığı alarak evimin hemen yakınlarında ayakkabı boyacılığına başladım. Mesai şartı olmadığı için çocuğuma da zaman ayırabiliyorum. Bir aydan bu yana boyacılık yapıyorum. Bu işin dışında hiçbir gelirim yok. Oğlumla ben çiftini 3 TL karşılığında boyadığı ayakkabılardan elde ettiğim gelirle geçiniyoruz" dedi.

    Kadın olarak boyacılık yapmanın zor olduğunu belirten Keşifoğlu, "Bu meslek bir kadının bir şey değil ama, ben zorunluluktan dolayı yapıyorum. Çocuğumu da kimseye emanet edemediğim için bunu tercih ettim. İşlerim de hiç iyi değil. Ben kadın olduğum için çekinip, erkek boyacıya gidiyorlar. Bazıları da yanımda oğlumu görüp, acıyıp bazen para veriyorlar. Onu da çocuğum giderlerine harcıyorum. Kış mevsimini de burada açık havada ayakkabı boyayarak geçireceğim. Zira, yapacak başka bir mesleğim ve kazancım yok" ifadesini kullandı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , ayakkabı boyacası , kadın çalışan , kayseri
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