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    Kendisini annesine öldürttü

    Çağlar ÖZTÜRK / DHA
    21.10.2017 - 22:07 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun Emre Görür (26), iddiaya göre, kız arkadaşıyla aralarındaki sorunlar nedeniyle bunalıma girdi.

    6 aydan bu yana tedavi gören Görür, yurtdışına dil eğitimine gidecek kız arkadaşını uğurlamak için ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmeye karar verdi. Ancak, dün sabah erken saatlerde Adana’nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki evinde uyanarak pompalı tüfeğin tetiğine tutuşturduğu ipi oda kapısının koluna bağlayıp, namlunun önüne geçen Görür, beklemeye başladı.

    Oğlunu uyandırmak için odaya giren anne Hülya Görür, kapıyı açınca tüfek ateş aldı. Kafasından yaralanan Emre Görür öldü. Oğlunun ölümüyle sinir krizi geçiren anne, gözyaşlarına boğuldu. 

    Etiketler: intihar , gazetehaberleri
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