Kendisini annesine öldürttü

6 aydan bu yana tedavi gören Görür, yurtdışına dil eğitimine gidecek kız arkadaşını uğurlamak için ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmeye karar verdi. Ancak, dün sabah erken saatlerde Adana’nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki evinde uyanarak pompalı tüfeğin tetiğine tutuşturduğu ipi oda kapısının koluna bağlayıp, namlunun önüne geçen Görür, beklemeye başladı.



Oğlunu uyandırmak için odaya giren anne Hülya Görür, kapıyı açınca tüfek ateş aldı. Kafasından yaralanan Emre Görür öldü. Oğlunun ölümüyle sinir krizi geçiren anne, gözyaşlarına boğuldu.