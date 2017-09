Kendisi kanser... Felçli eşini el arabasında hastaneye götürüyor

Kayseri'de yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Cesaret, bayramdan önce rahatsızlanıp felç geçiren eşi 53 yaşındaki Bircan Cesaret’i el arabası ile hastaneye götürüp, getiriyor. Gırtlak kanseri olan ve 3 aylık yaşlılık maaşı dışında gelirlerinin olmadığını ifade eden Cesaret, maddi sıkıntı içinde olduklarını söyledi.



Bünyan İlçesi Doğanlar Mahallesinde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Cesaret gırtlak kanseri ile yaklaşık 15 yıldır mücadele ediyor. Hastalıklarla savaşan Cesaret, eşinin Kurban Bayramından önce rahatsızlanıp, felç geçirmesi ile de son günlerde aile olarak daha zor günler geçirdiklerini belirtti.







"EŞİMİ EL ARABASIYLA GÖTÜRÜYORUM"



Eşi Bircan Cesaretin tansiyon ve şeker hastası olduğunu ve bayramdan önce rahatsızlandığını dile getiren Mehmet Cesaret, 'Ben yıllardır gırtlak kanseri ile mücadele ediyorum. Ancak bayramdan önce eşimde kötüleşti ve şu an felç, yürüyemiyor. Kendi işini yapamıyor. Hastanede fizik tedavi görmesi de şart, ama bizim aracımız yok, maddi imkanımız yok. Bu nedenle eşimi el arabası ile zaman zaman hastaneye götürüyorum, getiriyorum. İlçedeki hastane ile yaşadığımız mahalle arasındaki mesafe 4 km. Kent merkezine gidince bu çilemiz daha da artıyor' diye konuştu.



İlçe hastanesinin kendilerini çoğunlukla Kayseri merkeze sevk ettiğini ve bu nedenle el arabası ile ilçeye giden araçların bulunduğu noktaya gelip, oradan da minibüslerle kent merkezine gittiklerini de ifade eden Cesaret, şunları söyledi:







"KARI-KOCA ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"



"Bazen ben bazen de evli olan çocuklarım yanımıza geliyor ve eşimi Kayseri merkezde hastaneye götürüyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de tedavi süreci devam ediyor. Buradan minibüse biniyoruz, merkezde indikten sonra da yeniden kimi zaman sırtımda kimi eşimi hastaneye götürmeye çalışıyorum. Ben de zorlanıyorum, sıkıntı yaşıyorum. Çocuklarım da evliler, işleri var, onlar da kendi hallerinde hayatla mücadele ediyorlar ve her zaman gelemiyorlar. Karı-koca gerçekten zor günler geçiriyoruz. Maddi sıkıntılarımız da var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bunun yanında eşimin yatılı olarak fizik tedavi görmesi gerekiyor, ancak hastaneye başvurduk ve bize yer olmadığını belirtiler. Şimdi de yer açılmasını bekliyoruz."



"SIRTIMDA TAŞIYORUM, BEN DE ZORLANIYORUM..."



3 aylık yaşlılık maaşı dışında başka gelirlerinin olmadığını da dile getiren ve kanserle mücadele eden Mehmet Cesaret, bazen el arabası ile bazen de sırtında eşini taşımanın kendisini de yorduğunu ifade ederek, bu konuda yardım talebinde bulundu. Diğer yandan hasta nakil ambulansının kendilerine destek için geldiğini kaydeden Cesaret, ancak oradaki görevlinin de kendilerine hastanın uzman kişilerin kontrolünde götürülmesi gerektiğini ve hastanın başına bir şey geldiğinde sorumluluk alamayacakları yönünde bilgi verdiğini ifade etti. Mehmet Cesaret, 'Her zaman hasta nakil ambulansını bulamıyoruz. Yetkililerden kalıcı çözüm istiyoruz. İhtiyacımız olmasa bu talepte bulunmayız' diye konuştu.



Eşinin hastaneye el arabasında götürdüğü Bircan Cesaret ise konuşma güçlüğü de çektiğini belirterek, 'Bir anda böyle oldum, bu hale düştüm. Bir ellerim kaldı, yürüyemiyorum' dedi.