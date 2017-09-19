Kendini böyle savundu

Gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı ile Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya

yapılanması davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül duruşma salonunda hazır bulunurken, Ahmet Altan ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Duruşmayı ayrıca CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Altan Tan da izleyici olarak takip etti.

“ILICAK DARBEYİ BİLİYORDU” İDDİASINI SAVCI KANITLAMAK ZORUNDA

Duruşmada ilk olarak söz alan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, “3 ay önce suçsuzluğum konusunda sizi ikna etmeye çalıştım. İkna ettiğimi de sandım. Ancak somut delillerin varlığını gerekçe göstererek tahliye vermediniz” dedi. Geçen duruşmadan bu yana geçen 3 sürede darbeyi bildiğine dair somut delillerin ne olduğunu düşündüğünü söyleyen Ilıcak, “Nazlı Ilıcak darbeyi biliyordu iddiasını savcı kanıtlamak zorunda. Darbeyi bildiği için konuşma yaptı, tweet attı deniyor. Savcı bunları da kanıtlamak zorunda” ifadelerini kullandı.

“MENFAAT TEMİN ETMEDİĞİM İÇİN BURADAYIM... EDENLER HALA DIŞARIDA”

Hukukun bir mantığa oturduğunu söyleyen Nazlı Ilıcak, “Benim darbe istediğimi de mantiki bir biçimde açıklamalısınız. Darbe gerçekleşseydi ben bakan mı olacaktım? Bank Asya'dan kredi çekip kendime villa mı alacaktım? Himmet paralarını mı cukkalayacaktım? Kaç yaşına gelmiş insanım menfaat temin etmedim. Zaten etmediğim için buradayım. Menfaat peşinde koşanlar dışarıda” dedi. Mahkeme Başkanının, “Kimden bahsediyorsunuz? Menfaat temin eden bildiğiniz isim var mı? Kimlerdir?” diye sorması üzerine Ilıcak, “İsim veremem. Genel anlamda söyledim. Sadece FETÖ’den menfaat sağlayanlardan bahsetmiyorum” dedi.

11 TWEET VE BİR KARTOPU FOTOĞRAFI İLE DARBECİLERLE AYNI DURUMA DÜŞTÜM

Nazlı Ilıcak ifadesinin devamında, “Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan, tanka binen kimse ben 11 tweet ve bir kartopu fotoğrafı ile aynı duruma düştüm. Yassıada'da Menderes ve arkadaşlarının başına gelenlerle burada gazetecilerin başına gelen aynı şeyler. Yassıada mukayesesini tarih tekerrür etmesin, ibret alınsın diye yaptım. En yanlış insana bu darbe suçunu yamadınız” dedi.

Ilıcak’ın savunmasını yarıda kesen mahkeme başkanı duruşmaya yemek arası verdi. Aranın ardından duruşma Nazlı Ilıcak’ın savunmasıyla devam edecek.

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