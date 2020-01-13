TRT Deutsch test yayınına başladı

Almanca konuşulan mecralarda haberciliğe farklı bir yaklaşım getirmek amacıyla yola çıkan TRT Deutsch, başta Almanya olmak üzere Almanca'nın hakim olduğu ülkelerde tercih edilen, güvenilir ve referans bir haber kaynağı olmayı hedefliyor.

Gündemdeki olayları farklı bir perspektiften sunarak madalyonun diğer yüzünü de gösteren bir haber platformu olarak TRT Deutsch, batı medyasında kamuoyuna yeterince anlatılmayan birçok konuyu masaya yatıracak. Açıklayıcı yayınlarıyla önyargıları gidermeyi hedefleyen platform, Avrupa’da artan aşırı sağcılık ve islamofobinin de karşısında duracak.

TRT Deutsch’un hedef kitlesi Almanca haber tüketen ve üreten kişi ve her kurumlardır. Platform, Türk diasporasının yanı sıra Alman medyasında yeterince temsil edilmeyen, sesini duyuramayan, etnik kökeninden veya sosyoekonomik durumundan dolayı ayrımcılığa uğrayan Almanların da sesi olacak.

Merkezi Berlin’de bulunan platform, kendi web sitesinin (www.trtdeutsch.com) yanı sıra başlıca sosyal medya platformlarında (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) yayın yapacak. Haber içeriği olarak dijital formatta özgün videolar, röportajlar, kısa belgeseller, görseller ve yazılı haberlerle okuyucu ve izleyicilere ulaşacak.