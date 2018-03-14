Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor.. Nagihan ve Sema oyun sonunda..

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta yarışmaya 4 ismin daha katılacağını duyurmuş ve yarışmacıların isimlerini sosyal medya hesabından açıklamıştı. Bugün oyunlara dahil olan isimlerin performansları merakla bekleniyor. Ayrıca Nagihan'ın gönüllüler takımına geçmesiyle birlikte bazı isimler arasında ipler kopma noktasına geldi. Peki Survivor'ın yarın akşam yayınlanacak bölümünde neler yaşanıyor? İşte gelen yeni bölüm fragmanı ve detaylar

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2018'de kritik bir eleme gecesi yaşandı. Oynanan son dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ilk kez adalarından bir arkadaşlarını göndermek zorunda kaldılar. Gerçekleşen ada konseyinde takım kararıyla ilk eleme adayı Nihat Doğan olmuştu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Turabi, Damla Can'ın adını verdi ve Damla ikinci eleme adayı oldu. Üçüncü adayı ise Sema belirledi. Sema Apak, Murat Ceylan'ın ismini vererek üçüncü eleme adayını söyledi. Gerçekleşen halk oylamasının ardından Survivor'a veda eden isim Nihat Doğan oldu. Nihat Doğan elendiği öğrendikten sonra Nazım Hikmet'in bir sözüyle Survivor hayatını özetledi. Doğan, 'ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi' diyerek Survivor'dan elendiği için çok üzgün olduğunu belirtti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam gerçekleşen ödül oyununda iki takım yarışmacıları da muhteşem bir ödül için mücadele ettiler. Oldukça aç olan yarışmacılar oyunun başından sonuna kadar kıyasıya rekabet etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı en azından ödül oyununu kazanarak teselli ödülü almak istiyordu. Son ana kadar süren mücadele bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışında oldukça aç olan gönüllüler takımı mücadeleyi 10-9 kazanarak menemen ödülünün sahibi oldu.

NAGİHAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA DAHİL OLDU

Üst üste aldıkları mağlubiyetlerin ardından hayli zor günler geçiren gönüllüler takımı için geçtiğimiz bölümde kritik bir gelişme yaşandı. Ünlüler takımının hırslı yarışmacısı Nagihan'ın yarışmanın en başında gönüllüler takımına katılmak istediğini ifade eden Acun Ilıcalı, bu isteğin gerçekleştiğini duyurdu. Nagihan Karadere artık gönüllüler takımında yarışacak.

ACUN ILICALI İNSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU!

Efsane yarışma Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından 4 yeni ismin Survivor'a katıldığını duyurdu. Yeni katılan yarışmacıların 2'si Ünlüler, 2'si ise Gönüllüler takımında mücadele edecek. Ilıcalı, yaptığı açıklamada: "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SURVIVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar ise şöyle:

All Star: Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen.

Gönüllüler: Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun.