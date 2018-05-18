Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Oyun alanında büyük tartışma
Survivor'da oynanan ödül oyunlarını heyecanı ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça güzel bir ödül için bir araya geldiler. İki takım yarışmacıları da zorlu bir parkurda mücadele verdi. Nagihan ve Mustafa Kemal arasında tatsız anlar yaşandı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Oynana ödül oyununda Nagihan ve Mustafa Kemal arasında tartışma yaşandı. Zorlu parkurda iki takım yarışmacıları da mutlu sona ulaşmak için çabaladılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Birleşme partisinin yapılmasının ardından ödüllerde Survivor'ın sonlarına doğru artış göstermeye başladı. Bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan mücadelede iki takım da ödülü kazanmak istiyordu. Ödül hem güzel bir evde zaman geçirmek hem de güzel yiyeceklerle buluşmaktı. Oynanan oyunu rahat bir skorla ünlüler takımı kazandı ve ödülün tadını çıkardılar.
OYUN ALANINDA TARTIŞMA
Oynana ödül oyunu esnasında Nagihan ve Mustafa Kemal arasında gergin anlar yaşandı. Merve'ye karşı oyunu kaybeden Nagihan atışlarını düzeltmek için atış yapmaya devam etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal oyun sonrasında bu kadar atış yapamazsın karşılığı verdi ve Nagihan'dan sert bir cevap aldı. Ümit Karan'ın da olaylara gülerek karşılık vermesi Nagihan'ı çığrından çıkarttı ve Nagihan ağlamaya başladı. Yarışmacılar bir süre sonra Nagihan'ı sakinleştirdi. Nagihan'a en büyük destek Turabi'den geldi. Turabi, Nagihan'ı kendi takım arkadaşlarına karşı korudu.
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