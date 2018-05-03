Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadeleden detaylar
Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı karınlarını doyurmak adına mücadele ettiler. Ödülü gören yarışmacılar adeta çılgına döndü. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadeleden detaylar.
Survivor'da ödül oyunu söz konusu olunca iki takım yarışmacıları da açlığın getirdiği hırsla son ana kadar mücadele etmeye devam ediyor. Survivor'da oldukça aç olan iki takım yarışmacıları doyurucu bir ödül için bu akşam karşı karşıya geldiler. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadeleden detaylar.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI
Survivor'da oynanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam güzel bir ödül için mücadele ettiler. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da kendinden geçti. Ödül yoğurtlu dönerdi. Oldukça zorlu bir parkurda mücadele eden yarışmacılar, zorlu dakikalar yaşadılar. Oyun öncesinde gönüllüler takımında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Haftalardır kendine gelemeyen ünlüler takımı bu akşam adeta fırtına gibi esti ve oyunu 10-2 gibi farklı bir skorla kazandılar.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta her iki takımda birer oyun kazanarak adalarından bir kaç kişinin isimlerini yazmak zorunda kaldılar. Ünlüler takımından Elif ve Yiğit eleme adayı olurken, gönüllüler takımından Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim ünlüler takımından Yiğit Dikmen oldu.
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