Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadeleden detaylar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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03.05.2018 - 22:32, Son Güncelleme:

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadeleden detaylar

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadeleden detaylar

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı karınlarını doyurmak adına mücadele ettiler. Ödülü gören yarışmacılar adeta çılgına döndü. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadeleden detaylar.

Survivor'da ödül oyunu söz konusu olunca iki takım yarışmacıları da açlığın getirdiği hırsla son ana kadar mücadele etmeye devam ediyor. Survivor'da oldukça aç olan iki takım yarışmacıları doyurucu bir ödül için bu akşam karşı karşıya geldiler. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadeleden detaylar.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da oynanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam güzel bir ödül için mücadele ettiler. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da kendinden geçti. Ödül yoğurtlu dönerdi. Oldukça zorlu bir parkurda mücadele eden yarışmacılar, zorlu dakikalar yaşadılar. Oyun öncesinde gönüllüler takımında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Haftalardır kendine gelemeyen ünlüler takımı bu akşam adeta fırtına gibi esti ve oyunu 10-2 gibi farklı bir skorla kazandılar. 

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta her iki takımda birer oyun kazanarak adalarından bir kaç kişinin isimlerini yazmak zorunda kaldılar. Ünlüler takımından Elif ve Yiğit eleme adayı olurken, gönüllüler takımından Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim ünlüler takımından Yiğit Dikmen oldu.

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