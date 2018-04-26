Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadele
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı ve kalitesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı Survivor'da hem açlık hem de özlemle savaşırken, zorlu parkurlarda yarışmacılara ter döktürüyor. Peki, Survivor'da bu hafta ödül oyununu kim kazandı? İşte mücadeleden kesitler.
Ekranların herkes tarafından büyük heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı lezzetli bir ödül için karşı karşıya geldiler. Oldukça aç olan iki takım yarışmacıları da ödülü kazanıp karınlarını doyurmak istiyorlardı. Peki, Survivor'da bu hafta ödül oyununu kim kazandı? İşte mücadeleden kesitler.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta oldukça zorlu ve yorucu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, lezzetli ödül için kazanmak zorundaydı. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta kendinden geçti. Ödül hamburger ve patatesti. Nefes kesen mücadelede iki takımda oldukça yoruldu ve adeta parkuru zor tamamladı. Müthiş bir çıkış yakalayan gönüllüler takımı bu hafta da rüzgar gibi esti ve ödülün sahibi oldu..
ÜMİT KARAN'DAN KARŞI TAKIMA SİTEM!
Survivor'da ödül oyununu kaybeden ünlüler takımında bu hafta hayal kırıklığı yaşandı. Oyunu yine kaybeden ünlüler takımı moral bozukluğunun aksine, karşı takıma geçen eski takım arkadaşlarının abartılı sevinmelerine takıldı. Biz açken onlara böyle yapmıyorduk diyen yarışmacılar, karşı takıma oyun sonunda sitem ettiler.
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