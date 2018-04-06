Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İletişim ödülünde duygusal anlar
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı artmaya devam ederken bir yandan da uzun süredir ailelerini göremeyen yarışmacılar, iletişim ödüllerinde duysusal anlar yaşıyorlar. Zorlu parkurlarda yarışan yarışmacılar hem açlıkla hem de özlemle savaş veriyorlar. Bu hafta oynanan ödül ve iletişim oyununda da nefes kesen anlar yer aldı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı hem ödül için hem de aileleriyle mesajlaşabilmek adına mücadele verdiler. Survivor konseptinin değişmesinin ardından ünlüler ve gönüllüler takımı eski takım arkadaşlarıyla yarışmak zorunda kaldılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar ödül oyunlarına oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Alp Kırşan'ın sunumuyla oynanan ödül oyununda iki takım yarışmacıları da ödülü görünce kendilerinden geçtiler. Ödül iskenderdi. Oyun sonuna kadar kıyasıya süren mücadelede ünlüler takım bir adım öndeydi ve ünlüler takımı gönüllüler takımını 10-6 yenerek lezzetli ödülün sahibi oldular.
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da aile hasreti çeken yarışmacılar bu hafta iletişim oyunu oynadılar. Anne, baba, kardeş ve çocuklarını özleyen yarışmacıların eline bu hafta konuşma fırsatı geçti. Kazanan takım aileleriyle mesajlaşma fırsatı yakalayacaktı. Mücadele oldukça hızlı başladı ve iki takım yarışmacıları da son ana kadar mücadele verdiler. Oyun 9-9'a geldi ve iki takım yarışmacıları da bayrak mücadelesine çıktı. Bayrak yarışında ödülü kazanan takım ünlüler takımı oldu. Yeni konseptle beraber gönüllüler takımına geçen Damla oldukça duygusal dakikalar yaşadı ve eski takım arkadaşları tarafından teselli edildi.
KİM HANGİ TAKIMDA?
Gönüllüler Takımı: Nagİhan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu
Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme potasına kalan isimler yine gönüllüler kadrosundan çıktı. Yağmur Banda, Birsen Bekgöz ve Nevin Yanıt'ın yer aldığı eleme potasından bir kişi, Survivor adasından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan isim Nevin Yanıt yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Dokunulmazlık oyunlarındaki şansızlığını sürdüren gönüllüler takımı bu sonuçla bir kişi daha eksildi.
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