Survivor'da kim elendi? İşte, oylama sonuçları

Survivor'da kim elendi sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Uzun zamandır oyun kazanamayan gönüllüler takımı eleme gecesinde oynanan ödül oyununda büyük efor sarf etti. Ünlüler takımı ise yorgun olmasına karşın oyunu bırakmadı. Gecenin sonunda ise eleme adayları için gözler SMS sonuçlarına kilitlendi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, eleme gecesi hakkında detaylı bilgiler ve ödül oyunundan bazı ayrıntılar



SURVIVOR'DA ELENEN İSİM EMRE OLDU



Survivor'da 5 Mart gecesi eleme heyecanı vardı. İpek, Melih ve Emre'nin yer aldığı potadan bir kişi, en az SMS oyunu alarak gecenin sonunda Survivor hayallerine veda etti. Ayrılan isim Emre Durak oldu.



Oyunlarda en yüksek performans erkeklerde sırasıyla Turabi, Ümit Karan;



Kadınlarda ise Sema, Nagihan şeklinde sıralandı.







ENTERNASYONEL ERKEKLERDE KAZANAN BELLİ OLDU



Oyunda geriye düşen Ümit Karan, yorgun düşen Krita karşısında diri kaldı ve bir oyun daha kazandı. Bu mücadelenin ardından İlias karşısında da mücadele veren Ümit Karan, üçüncü oyununu kazandı ve önde giden Krita ile başa baş mücadele etme şansını yakaladı.



Yunan oyuncu İlias'ın Krita'yı yenmesi nedeniyle bir şans daha elde eden Ümit Karan, Krita karşısında kazandığı bu şansı iyi değerlendirdi ve skorunu 5'e getirerek erkeklerin enternasyonel şampiyonu oldu.



Ümit 5

Krita 4

İlias 2



ENTERNASYONEL KADINLAR'DA BÜYÜK ÇEKİŞME



İyi bir başlangıç yapan Damla, üçte üç yaptı. Son maça kadar savaşan taraflar arasından kazanan taraf Rumen takımı adına Larissa oldu.



Damla:4

Katerina:0

Larissa:5



ÖDÜL OYUNU MEST ETTİ



Ödül oyunu hakkında detayları Alp Kırşan yarışmacıları mest etti. Oyunu kazananların mor odada misafir edileceğini açıklayan Alp Kırşan, burada Mozzarella Stick ikram edileceğini ifade etti.



Turabi-Anıl: Ünlüler kazandı

Yağmur-Merve: Gönüllüler kazandı

Hilmi Cem-Ramazan: Gönüllüler kazandı

Birsen-Sema: Gönüllüler kazandı

Adem-Emre: Ünlüler kazandı

Sahra-İpek: Ünlüler kazandı

Cumali-Ümit Karan: Ünlüler kazandı

Nagihan-Funda: Ünlüler kazandı

Nihat-Ramazan: Gönüllüler kazandı

Merve-Birsen: Gönüllüler kazandı

Turabi-Cumali: Ünlüler kazandı

Nagihan-İpek: Ünlüler kazandı

Hilmi Cem-Anıl: Ünlüler kazandı

Nagihan-Birsen: Ünlüler kazandı

Ramazan-Adem: Ünlüler kazandı

Böylece ödül 10-5 skoruyla ünlüler takımının oldu.



RAMAZAN VE TURABİ ARASINDA TAKLİT TARTIŞMASI



Ramazan ve Nihat Doğan arasında oynanan oyunun ardından Turabi,Ramazan'ın kendi sevinç gösterilerini taklit ettiğini ifade etti. İkili arasında gelişen tartışma, çok uzamadan kapandı.