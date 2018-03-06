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Survivor'da kim elendi? İşte, oylama sonuçları

Survivor programında elenen yarışmacı belli oldu. Uzun zamandır oyun kazanamayan gönüllüler takımı eleme gecesinde oynanan ödül oyununda büyük efor sarf etti. Ünlüler takımı ise yorgun olmasına karşın oyunu bırakmadı. Gecenin sonunda ise 'Gönüllüler' takımından Emre Durak yarışmaya veda etti.

Hürriyet Haber
06.03.2018 - 00:17 | Son Güncelleme :

Survivor'da kim elendi sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Uzun zamandır oyun kazanamayan gönüllüler takımı eleme gecesinde oynanan ödül oyununda büyük efor sarf etti. Ünlüler takımı ise yorgun olmasına karşın oyunu bırakmadı. Gecenin sonunda ise eleme adayları için gözler SMS sonuçlarına kilitlendi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, eleme gecesi hakkında detaylı bilgiler ve ödül oyunundan bazı ayrıntılar

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM EMRE OLDU

Survivor'da 5 Mart gecesi eleme heyecanı vardı. İpek, Melih ve Emre'nin yer aldığı potadan bir kişi, en az SMS oyunu alarak gecenin sonunda Survivor hayallerine veda etti. Ayrılan isim Emre Durak oldu.

Oyunlarda en yüksek performans erkeklerde sırasıyla Turabi, Ümit Karan;

Kadınlarda ise Sema, Nagihan şeklinde sıralandı.

Survivorda kim elendi İşte, oylama sonuçları


ENTERNASYONEL ERKEKLERDE KAZANAN BELLİ OLDU

Oyunda geriye düşen Ümit Karan, yorgun düşen Krita karşısında diri kaldı ve bir oyun daha kazandı. Bu mücadelenin ardından İlias karşısında da mücadele veren Ümit Karan, üçüncü oyununu kazandı ve önde giden Krita ile başa baş mücadele etme şansını yakaladı.

Yunan oyuncu İlias'ın Krita'yı yenmesi nedeniyle bir şans daha elde eden Ümit Karan, Krita karşısında kazandığı bu şansı iyi değerlendirdi ve skorunu 5'e getirerek erkeklerin enternasyonel şampiyonu oldu.

Ümit 5
Krita 4
İlias 2

ENTERNASYONEL KADINLAR'DA BÜYÜK ÇEKİŞME

İyi bir başlangıç yapan Damla, üçte üç yaptı. Son maça kadar savaşan taraflar arasından kazanan taraf Rumen takımı adına Larissa oldu.

Damla:4
Katerina:0
Larissa:5

ÖDÜL OYUNU MEST ETTİ

Ödül oyunu hakkında detayları Alp Kırşan yarışmacıları mest etti. Oyunu kazananların mor odada misafir edileceğini açıklayan Alp Kırşan, burada Mozzarella Stick ikram edileceğini ifade etti.

Turabi-Anıl: Ünlüler kazandı
Yağmur-Merve: Gönüllüler kazandı
Hilmi Cem-Ramazan: Gönüllüler kazandı
Birsen-Sema: Gönüllüler kazandı
Adem-Emre: Ünlüler kazandı
Sahra-İpek: Ünlüler kazandı
Cumali-Ümit Karan: Ünlüler kazandı
Nagihan-Funda: Ünlüler kazandı
Nihat-Ramazan: Gönüllüler kazandı
Merve-Birsen: Gönüllüler kazandı
Turabi-Cumali: Ünlüler kazandı
Nagihan-İpek: Ünlüler kazandı
Hilmi Cem-Anıl: Ünlüler kazandı
Nagihan-Birsen: Ünlüler kazandı
Ramazan-Adem: Ünlüler kazandı
Böylece ödül 10-5 skoruyla ünlüler takımının oldu.

RAMAZAN VE TURABİ ARASINDA TAKLİT TARTIŞMASI

Ramazan ve Nihat Doğan arasında oynanan oyunun ardından Turabi,Ramazan'ın kendi sevinç gösterilerini taklit ettiğini ifade etti. İkili arasında gelişen tartışma, çok uzamadan kapandı.

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