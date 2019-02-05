Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim
Survivor'da kim elendi sorusu bu akşam yapılan eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Survivor 2019'da ödül ve dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra eleme konseylerinde de ayrı bir heyecan yaşanmaya devam ediyor. Türkiye ve Yunanistan arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında, oyunları kazanan Türkiye takımı kendini koruma altına almıştı. Yunanistan takımından ise bir kişi hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim.
Survivor 2019'da bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde heyecan doruktaydı. Yapılan SMS oylamasıyla birlikte Yunanistan takımında elenme adayı olarak gösterilen Demi, İoulieta ve Spyros arasında veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Demi, İoulieta ve Spyros arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine ilk veda eden isim en az oyu alarak Demi oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Türkiye ve Yunanistan takımı arasında bu akşam soluksuz olarak takip edilen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor klasiklerinde biri olan oyunda iki takım yarışmacılarıda güneşin altında zorlu anlar yaşadılar. Büyük mücadelenin yaşandığı oyun Türkiye takımı fırtına gibi esti ve oyunu 10-3'lük galibiyetle kazandı. Bisküvi ödülü kazanan Türk takımı yiyeceklerini afiyetle yediler.
DİMİTRİ İÇİN KÖTÜ HABER
Yunan takımından Dimitri'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dimitri'yle ilgili kötü bir haber aldık. Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer son bir değişiklik olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımız var ve hazır. İki takım için de geçerli. Bunlar da önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak." sözlerini sarf etti.
RİA'NIN DURUMU BU HAFTA BELLİ OLACAK
Burnunda bir kırık olduğu öğrenilen Yunan takımı oyuncusu Ria, doktor tarafından gözlem altına alındı. 2 hafta içerisinde ancak toparlanabileceği öğrenilen Yunan Survivor Ria, bu problemleri aşabilmek için kendisine zaman tanınmasının gerektiğini ifade etti.
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