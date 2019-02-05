Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim
GeriTelevizyon Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
05.02.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim

Survivor'da kim elendi sorusu bu akşam yapılan eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Survivor 2019'da ödül ve dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra eleme konseylerinde de ayrı bir heyecan yaşanmaya devam ediyor. Türkiye ve Yunanistan arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında, oyunları kazanan Türkiye takımı kendini koruma altına almıştı. Yunanistan takımından ise bir kişi hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim.

Survivor 2019'da bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde heyecan doruktaydı. Yapılan SMS oylamasıyla birlikte Yunanistan takımında elenme adayı olarak gösterilen Demi, İoulieta ve Spyros arasında veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte hayallerine veda eden isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Demi, İoulieta ve Spyros arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine ilk veda eden isim en az oyu alarak Demi oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Türkiye ve Yunanistan takımı arasında bu akşam soluksuz olarak takip edilen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor klasiklerinde biri olan oyunda iki takım yarışmacılarıda güneşin altında zorlu anlar yaşadılar. Büyük mücadelenin yaşandığı oyun Türkiye takımı fırtına gibi esti ve oyunu 10-3'lük galibiyetle kazandı. Bisküvi ödülü kazanan Türk takımı yiyeceklerini afiyetle yediler.

DİMİTRİ İÇİN KÖTÜ HABER

Yunan takımından Dimitri'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dimitri'yle ilgili kötü bir haber aldık. Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer son bir değişiklik olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımız var ve hazır. İki takım için de geçerli. Bunlar da önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak." sözlerini sarf etti.

RİA'NIN DURUMU BU HAFTA BELLİ OLACAK

Burnunda bir kırık olduğu öğrenilen Yunan takımı oyuncusu Ria, doktor tarafından gözlem altına alındı. 2 hafta içerisinde ancak toparlanabileceği öğrenilen Yunan Survivor Ria, bu problemleri aşabilmek için kendisine zaman tanınmasının gerektiğini ifade etti.

Survivor Demi Tsaganou kimdir Kaç yaşındadır
Survivor Demi Tsaganou kimdir? Kaç yaşındadır?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Kanserde erken teşhisin önemli bir örneğiyim"

Evimi, otomobilimi, yazlığımı sattım ama...

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Hande Yener: Biz alkış bağımlısı zavallılarız