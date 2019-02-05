Survivor Demi Tsaganou kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 Yunanistan takımı yarışmacısı Demi Tsaganou kimdir sorusu, gerçekleşen eleme gecesi sonrasında izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Yunanistan takımında yapılan eleme sonrası Survivor'a ilk veda eden isim olan Demi Tsaganou'un hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Demi Tsaganou kimdir? Kaç yaşındadır?
Demi Tsaganou, 27 yaşındadır ve Yunanistan’ın Lamia kentinden yarışmaya katılıyor. Fizyoterapi mezunu olan Tsaganou profesyonel futbol hakemidir. Futbol maçlarında hakem olduğu ve aynı zamanda fizyoterapi okulunu tamamladığı için kırmızı kartların profesyonel bir satıcısı olarak biliniyor. Dinamik karakterinin oyunlarda öne çıkmasına yardımcı olacağına inanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle