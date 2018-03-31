Survivor yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.. Hakan ve Turabi..
Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Hakan ve Turabi arasındaki atışma dikkat çekerken, gönüllüler takımında da gruplaşmalar başlıyor. Peki yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte yarışmanın bu akşamki bölümünde meydana gelecek olaylar
Survivor'da ödül oyunlarında büyük rekabet ve hırs artmaya devam ediyor. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yarışmacılar oldukça lezzetli bir ödül için sahaya çıktı. Oldukça aç olan yarışmacılar zor parkurda takımlarını zafere taşımaya çalıştılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam iki takımında ödülü kazanabilmek için çekişmeli mücadeleleri ekrana geldi. İletişim oyununu kaybetmenin hüznünü yaşayan gönüllüler, bu yarışmada All-Star takımına karşı üstünlük kurdu. Oyunun son karşılaşmasında Sahra ve Nagihan karşılaştı. Nagihan başarılı atışlarıyla Sahra'yı yenerek takımına galibiyeti getiren isim oldu ve hamburger pizza gibi doyurucu ürünleri yediler.
OYUN ALANINDA SİNİRLER GERİLDİ
Oynanan ödül oyunu esnasında Nagihan'a kaybeden Merve bench'e geri dönerken gönüllüler takımında Batuhan'ın laf atması Ümit Karan'ı oldukça gerdi. Ümit Karan "Batuhan hayırdır?" gibi cümlelerle karşı takıma karşılık verdi. Kısa süreli gerilimin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
ANLAT BAKALIM GÜLDÜRDÜ
Ödül oyununun ardından normalde 'Bil Bakalım' isimli yarışmaya çıkarak soruları yanıtlamaya çalışan yarışmacılar, bu kez 'Anlat Bakalım' yarışması ile yasaklı kelimeleri kullanmadan bir konuyu anlatmaya çabaladı. Yarışmacıların konuyu anlamaya ve anlatmaya çabalarken verdiği mücadele eğlenceli dakikaları ekranlara taşıdı.
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