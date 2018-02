Survivor 2018 yeni bölüm fragmanında Hakan ve Turabi kavgası – All Star takımına kim geçecek?

Merve Aydın’ın sözleriyle başlayan Survivor 2018 3. bölüm tanıtımıyla birlikte ilk tüyolar geldi. Bir kez daha ödül oyunu heyecanının yaşanacağını gözler önüne seren tanıtımda Hakan ve Turabi kavgası ön plana çıktı. Konsey anları ise kafalarda soru işareti bıraktı, dikkat çeken ayrıntı ise takım değişikliği oldu. Hakan- Turabi kavgasının konseye de konu olacağını öğrenen izleyicilere bir tüyo da Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı’nın “Bu gece hem takımlar eşitlenecek, hem de sürprizler açıklanacak” sözleri merak uyandırdı. İşte Survivor 2018’İn yeni bölümünden ilk görüntüler.





BİR İSİM ALL STAR TAKIMINA GEÇECEK



Toplamda 24 kişinin yarıştığı Survivor All Star’ın ilk bölümünde All Star kadrosunda yer alan Hakan Hatioğlu, takım değiştirerek Gönüllüler'e dahil oldu. Acun Ilıcalı, bazı tatsız durumların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımına geçmesi ardından Gönüllüler takımında ise konseyde yapılacak olan oylamanın ardından bir kız yarışmacı Survivor All Starlar takımına geçecek. Böylece Survivor 2018'de her iki takım birbiriyle eşitlenmiş olacak.



HAKAN VE TURABİ ARASINDA NELER OLUYOR?



Survivor’da ortak geçmişleri bulunan Hakan Hatipoğlu ve Turabi, birçok kez karşıya geldi. İkili arasındaki soğuk rüzgarlar tüm sezon boyunca devam etti. Acun Ilıcalı her ikisi de hırslı olan yarışmacıları sık sık uyarmak zorunda kalsa da iki ismin yıldızı bir türlü barışmadı.