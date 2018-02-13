Survivor Ecem Karaağaç kimdir kaç yaşında? İlk polemik ondan geldi

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbolla birlikte boks ve fitness ile de uğraşan Ecem Karaağaç, 6 yaşından bu yana spor yapmaktadır. Survivor’a Göz6 yarışmasında verdiği mücadelenin üzerinden iki yıl geçmesiyle birlikte katılma hakkı kazanan Ecem, 7 profesyonel basketbol oynamıştır ve 3 yıllık profesyonel yüzücülük deneyimine sahiptir.

Göz 6 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Ecem Karaağaç, önceki yıl finale kadar gitmeyi başarmış ancak son anda Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Lisansını spor dışındaki bir alanda tamamlayan Ecem Karağaç’ın yarışmadaki sloganı, “Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez. Beni korkutmak için daha fazlası lazım”dır.