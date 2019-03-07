Payitaht Abdülhamid'in 77. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan tarihi dizi Payitaht Abdülhamid'in bu hafta yayınlanacak olan 77. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta heyecanın giderek arttığı dizinin yeni bölümünde Abdülhamid, Tahsin Paşa’yı karşısında beklerken kaçtığını öğrenince yıkılacak. Peki, Payitaht Abdülhamid'in 77. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanlarında başka neler var?
Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 77. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 77. fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yönetmen koltuğunda genç yönetmen Emre Konuk'un oturduğu Payitaht Abdülhamid'in 8 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde;
Abdülhamid Tahsin Paşa’yı karşısında beklerken kaçtığını öğrenince yıkılır. Ahmet Paşa onu bulmak için seferber olur, şehrin altını üstüne getirir. Abdülhamid görünenin ardındakini, Tahsin Paşa’nın ihanetinin sırrını bulmaya çalışırken Tahsin Paşa’nın devletin sırlarını ifşa ettiği haberi gelir. Bu sırada Jön Türkler Ermeni çetelerinin desteğini almak için zindandaki Avenis’I kurtarmaya çalışmaktadır. Avenis’in karşılığında Tahsin Paşa teslim edilecektir. Abdülhamid kararını verir. Ahmet Paşa’nın silahı takas sırasında haine çevrilir.
Halil Halid nihayet Jorris’i ele geçirmeyi başarır. Ama Jorris onu köşeye sıkıştırır. İstediği eroini payitahta sokabilmek için kalleş bir plan yapmıştır. Halil Halid ya Jorris’ e hak ettiği cezayı verip onlarca masumun ölmesine seyirci kalacak, ya da Jorris’i bırakıp tonlarca eroinin payitahta girmesine izin verecektir.
Zeynep Şivenaz’ın tertibiyle kardeşinin ölüm emrini veren kişinin Halil Halid olduğunu düşünür ve Halil Halid’le ilişkisini keser. Naime ise kendisi hakkında yazı yazan muhalif gazeteciye ders vermek için bir oyun oynarken, bu oyunun hayatını değiştireceğinden habersizdir.
Bidar, Seniha ve Şivenaz arasındaki büyük gerginliğin farkındadır ve olayı çözmek üzere harekete geçer. Seniha Bidar’a Şivenaz hakkındaki gerçeği söyleyecek mi? Halil Halid içine düştüğü ikilimi nasıl çözecek? Abdülhamid yüreğindeki acıya rağmen, Tahsin Paşa hakkında nasıl bir hüküm verecek.
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