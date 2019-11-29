Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar
Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacaklar yeni bölüm fragmanında yayınlandı. Peki Payitaht "Abdülhamid" 98. bölümünde neler yaşanıyor? İşte detaylar
Zalman, Zülüflü’nün elinde Abdülhamid’in tahtı bıraktığına dair bir mektup olduğunu öğrenir ve harekete geçer. Abdülhamid’i tuzağa çekmek, tahtını hatta hayatını sona erdirmek için her zamankinden daha büyük, daha karışık ve daha bilinmez bir oyun kurar. Bir suikastçı tutar.
Halil Halid Abdülhamid’in gönderdiği gramofonu telsiz haline getirmeyi başarır. İmro uluslararası siyasette tanınmak istemektedir. Bir devletle masaya oturup pazarlık yapabilmek için bir rahibe kaçırır.
Mehmet Gülcemal’i kilisede görmüş ve sevdiği kızın gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Blavatsky, Bidar’dan cemiyette düzenlenecek sergide, tarihte laneti ile bilinen meşhur Mavi Elmas’ı da sergilemek istediklerini söyler. Bu esrarengiz elması en son Abdülhamid satın almıştır. Blavatsky’nin amacı elması çalmaktır.
Abdülkadir Sabahattin’le sohbet ettikçe eski özgürlükçü fikirleri canlanmaya başlar. Gülcemal Blavatsky’e Mehmet’in kendisi hakkındaki gerçeği öğrendiğini söyler.
Blavatsky o halde onu ölümle tanıştıralım der.. Mehmet ölecek mi?
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