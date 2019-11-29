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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar

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Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar

Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacaklar yeni bölüm fragmanında yayınlandı. Peki Payitaht "Abdülhamid" 98. bölümünde neler yaşanıyor? İşte detaylar

Zalman, Zülüflü’nün elinde Abdülhamid’in tahtı bıraktığına dair bir mektup olduğunu öğrenir ve harekete geçer. Abdülhamid’i tuzağa çekmek, tahtını hatta hayatını sona erdirmek için her zamankinden daha büyük, daha karışık ve daha bilinmez bir oyun kurar. Bir suikastçı tutar.

Halil Halid Abdülhamid’in gönderdiği gramofonu telsiz haline getirmeyi başarır. İmro uluslararası siyasette tanınmak istemektedir. Bir devletle masaya oturup pazarlık yapabilmek için bir rahibe kaçırır.

Mehmet Gülcemal’i kilisede görmüş ve sevdiği kızın gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Blavatsky, Bidar’dan cemiyette düzenlenecek sergide, tarihte laneti ile bilinen meşhur Mavi Elmas’ı da sergilemek istediklerini söyler. Bu esrarengiz elması en son Abdülhamid satın almıştır. Blavatsky’nin amacı elması çalmaktır.

Abdülkadir Sabahattin’le sohbet ettikçe eski özgürlükçü fikirleri canlanmaya başlar. Gülcemal Blavatsky’e Mehmet’in kendisi hakkındaki gerçeği öğrendiğini söyler.

Blavatsky o halde onu ölümle tanıştıralım der.. Mehmet ölecek mi?

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