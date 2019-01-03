Payitaht Abdülhamid 68. bölüm fragmanında Abdülhamid şüphe içinde
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 68. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid ihanet içinde olduğundan şüphe ettiği herkesi zindana attırır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Halid hapishanede üzerine atılan iftirayı temizleyecek bir yol bulmuşken, Samuel ve adamları Halil Halid’in tüm yollarını tıkar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid ihanet içinde olduğundan şüphe ettiği herkesi zindana attırır. Ve her birinin suçlarını itiraf etmelerini sağlayacak büyük ve dahiyene bir tertip düzenler. Şivenaz Fuat’ı kurtarmak için her kapıyı çalar. Yine de çaresiz kalır. Artık sona yaklaştıklarının farkında, çırpınıp durur. Mahmut Paşa’nın başına gelen olay sarayı yasa boğar, Seniha perişan haldedir.
Halil Halid hapishanede üzerine atılan iftirayı temizleyecek bir yol bulmuşken, Samuel ve adamları Halil Halid’in tüm yollarını tıkar. Halil Halid idam edilmek üzere meydana götürülür...
Mehmet Selim ve Abdülkadir ikisi de devletin bekası için uğraşırken karşı karşıya gelirler. Bidar ise çocuklarının Şivenaz ile ortaklık kurduğunu öğrenir. Bütün bu gelişmeler, aile içinde büyük çalkantılar yaşanacağının habercisidir.
Şivenaz’ın aileyi paramparça etme planı gerçekleşecek mi? Fuat ve işbirlikçisi hainlerin sonu ne olacak? Halil Halid efsanesi acıklı bir sonla biterken, Abdülhamid, çok sevdiği iki adamı Mahmut Paşa ve Halil Halid’in intikamını almak için nasıl bir hamle yapacak?
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