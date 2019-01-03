Payitaht Abdülhamid 68. bölüm fragmanında Abdülhamid şüphe içinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriPayitaht Abdülhamid 68. bölüm fragmanında Abdülhamid şüphe içinde
GeriTelevizyon Payitaht Abdülhamid 68. bölüm fragmanında Abdülhamid şüphe içinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
03.01.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 68. bölüm fragmanında Abdülhamid şüphe içinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Payitaht Abdülhamid 68. bölüm fragmanında Abdülhamid şüphe içinde

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 68. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid ihanet içinde olduğundan şüphe ettiği herkesi zindana attırır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Halid hapishanede üzerine atılan iftirayı temizleyecek bir yol bulmuşken, Samuel ve adamları Halil Halid’in tüm yollarını tıkar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid ihanet içinde olduğundan şüphe ettiği herkesi zindana attırır. Ve her birinin suçlarını itiraf etmelerini sağlayacak büyük ve dahiyene bir tertip düzenler. Şivenaz Fuat’ı kurtarmak için her kapıyı çalar. Yine de çaresiz kalır. Artık sona yaklaştıklarının farkında, çırpınıp durur. Mahmut Paşa’nın başına gelen olay sarayı yasa boğar, Seniha perişan haldedir.

Halil Halid hapishanede üzerine atılan iftirayı temizleyecek bir yol bulmuşken, Samuel ve adamları Halil Halid’in tüm yollarını tıkar. Halil Halid idam edilmek üzere meydana götürülür...

Mehmet Selim ve Abdülkadir ikisi de devletin bekası için uğraşırken karşı karşıya gelirler. Bidar ise çocuklarının Şivenaz ile ortaklık kurduğunu öğrenir. Bütün bu gelişmeler, aile içinde büyük çalkantılar yaşanacağının habercisidir.

Şivenaz’ın aileyi paramparça etme planı gerçekleşecek mi? Fuat ve işbirlikçisi hainlerin sonu ne olacak? Halil Halid efsanesi acıklı bir sonla biterken, Abdülhamid, çok sevdiği iki adamı Mahmut Paşa ve Halil Halid’in intikamını almak için nasıl bir hamle yapacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

3 Adam'dan biri ! Sizce hangisi?

'Bergüzar Korel sandım'

'Yıl 1976 sanırım...'

'Bu fotoğraf skandal' diyenlere...